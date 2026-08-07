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Occidente es responsable por los fracasos: ¿por qué la posición de Ucrania en el campo de batalla se debilitaría?

Occidente es responsable por los fracasos: ¿por qué la posición de Ucrania en el campo de batalla se debilitaría?

Sputnik Mundo

Los aliados occidentales son responsables de la mayoría de los fracasos de Kiev en el conflicto ucraniano y, en estos momentos, las posiciones ucranianas se... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Mientras Volodímir Zelenski acusó a Occidente de retrasar los suministros y de no querer entregar más misiles interceptores, Ucrania ya ha agotado sus reservas de misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot estadounidenses. Según la publicación, este era el único sistema disponible para el país capaz de "derribar de forma constante misiles balísticos".Además, Zelenski no logró obtener los 300 nuevos proyectiles Patriot que solicitaba, una cantidad que, según el medio, representa aproximadamente un tercio de las existencias norteamericanas tras el conflicto con Irán.Francia e Italia estudiaron el suministro de sus sistemas SAMP/T, pero, de acuerdo con el medio, sus reservas son incluso más limitadas que las de los Patriot estadounidenses. Al mismo tiempo, añade que, aunque Kiev está desarrollando su propio armamento, los plazos de producción no permiten cubrir las necesidades del frente.Según la publicación, Ucrania tiene tres caminos posibles. El primero, calificado como "poco probable", consistiría en hacerse con varios sistemas Patriot y lanzar ataques en profundidad contra territorio ruso. La segunda opción sería la capitulación de Kiev, y la tercera, prolongar el conflicto al menos un año más.El 8 de julio, el mandatario de EEUU, Donald Trump, no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.

https://noticiaslatam.lat/20260724/kiev-nunca-podra-producir-misiles-para-los-sistemas-patriot-asegura-un-exagente-de-la-cia-1174399556.html

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