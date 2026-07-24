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Kiev nunca podrá producir misiles para los sistemas Patriot, asegura un exagente de la CIA
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Eso se deberá a la imposibilidad de reunir todos los componentes necesarios, declaró a Sputnik el exoficial de la Agencia Central de Inteligencia... 24.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-24T18:11+0000
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El experto destacó que la fabricación requiere metales de tierras raras, cuyo acceso podría convertirse en otro obstáculo para Kiev. Según sus palabras, China no estaría dispuesta a suministrar estos recursos ni a Estados Unidos ni a Ucrania.Johnson subrayó que, en estas condiciones, el hecho de que Kiev obtenga una licencia de producción no tendría ninguna importancia.El 8 de julio, Donald Trump no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y los daños.
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Kiev nunca podrá producir misiles para los sistemas Patriot, asegura un exagente de la CIA
Eso se deberá a la imposibilidad de reunir todos los componentes necesarios, declaró a Sputnik el exoficial de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), Larry Johnson.
"Jamás. Es imposible. En Estados Unidos hay alrededor de cuarenta contratistas que fabrican componentes para estos misiles. ¿Acaso van a producirlos y enviarlos todos a Ucrania?", afirmó.
El experto destacó que la fabricación requiere metales de tierras raras, cuyo acceso podría convertirse en otro obstáculo para Kiev. Según sus palabras, China no estaría dispuesta a suministrar estos recursos ni a Estados Unidos ni a Ucrania.
Johnson subrayó que, en estas condiciones, el hecho de que Kiev obtenga una licencia de producción no tendría ninguna importancia.
El 8 de julio, Donald Trump no descartó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia
para fabricar misiles Patriot, en un contexto de golpes rusos contra instalaciones de la infraestructura militar ucraniana
y el reconocimiento por parte de Kiev de la falta de recursos para repelerlos y de su indefensión de facto en materia de defensa aérea.
Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental
frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y los daños.
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