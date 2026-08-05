https://noticiaslatam.lat/20260805/la-sensacion-de-abandono-hace-que-mucha-gente-cuestione-la-democracia-representativa-dice-politico-1174532948.html

"La sensación de abandono hace que mucha gente cuestione la democracia representativa", dice político mexicano

"La sensación de abandono hace que mucha gente cuestione la democracia representativa", dice político mexicano

Sputnik Mundo

El político mexicano Agustín Basave presenta su libro "La era de la ira", en el que desarrolla el concepto de 'posracionalidad', un estado en el que los... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T01:20+0000

2026-08-05T01:20+0000

2026-08-05T01:20+0000

américa latina

méxico

política

💬 entrevistas

partido de la revolución democrática (prd)

democracia

populismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/03/1174533335_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_947fcdc96c5f5370788898dc33fa2c29.jpg

De acuerdo con el exlíder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), la democracia representativa enfrenta una crisis global en la actualidad, causada por brechas de desigualdad acentuadas y un desencanto entre la ciudadanía.En entrevista con Sputnik, Basave asegura que el enojo social que se vive a lo largo y ancho del globo ha dado paso al populismo que, a su vez, ha contribuido a la construcción de una política dominada por las emociones, un fenómeno al que el autor denomina "posracionalidad"."La gente no se siente representada"Pero la crisis de la democracia representativa, apunta Basave, no es injustificada. Al respecto, relata que por años hubo una captura de los representantes por parte de las élites económicas y empresariales, cuya realidad dista de la del grueso poblacional.Ante esta crisis y el distanciamiento de la clase política con el pueblo, el especialista señala que el populismo ha tomado impulso y ha sido, incluso, el primer paso para otro fenómeno: la posracionalidad.Desde la perspectiva de Basave, la corriente socialdemócrata, entendida como el modelo de bienestar aplicado en varios países durante el siglo pasado, es la salida a esta era enmarcada por dicha tendencia política.El caso de América LatinaDe acuerdo con el politólogo, en América Latina aún no predomina la posracionalidad a pesar del avance en naciones como Argentina, Perú, Chile, Bolivia y Colombia de Gobiernos con un discurso más disruptivo.En el caso específico de México, apunta Basave, ha habido esfuerzos para impulsar la ideología socialdemócrata, como fue el caso del partido Democracia Social, fundado por Gilberto Rincón Gallardo, quien en el 2000 fue candidato a la Presidencia de México. Sin embargo, las agrupaciones políticas con este sino político han fracasado.Durante su paso por la dirigencia del PRD (2015-2016), Basave indica que buscó encaminar al partido hacia la ideología socialdemócrata; sin embargo, el grupo estaba totalmente fraccionado."[El PRD fue] un partido de corrientes diversas y era muy difícil ponerlas de acuerdo. Había algunas expresiones radicales que no aceptaban la socialdemocracia y, bueno, no se pudo", dice.En la actualidad, indica, la oposición en México está tratando de recuperarse de los duros golpes electorales que sufrieron en 2018 con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en 2024 con el triunfo de la hoy mandataria Claudia Sheinbaum."Creo que están apenas reponiéndose de eso. Espero que los próximos años, antes del 2030, ya tengan muy clara la postura que deben tomar", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20260518/bolivia-responde-a-la-declaracion-de-petro-sobre-que-el-pais-vive-una-insurreccion-popular-1173496455.html

https://noticiaslatam.lat/20260621/sheinbaum-es-la-lider-de-izquierda-mas-popular-del-mundo-segun-medio-britanico--1173981972.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

méxico, política, 💬 entrevistas, partido de la revolución democrática (prd), democracia, populismo