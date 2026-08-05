"La sensación de abandono hace que mucha gente cuestione la democracia representativa", dice político mexicano

De acuerdo con el exlíder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), la democracia representativa enfrenta una crisis global en la actualidad, causada por brechas de desigualdad acentuadas y un desencanto entre la ciudadanía.En entrevista con Sputnik, Basave asegura que el enojo social que se vive a lo largo y ancho del globo ha dado paso al populismo que, a su vez, ha contribuido a la construcción de una política dominada por las emociones, un fenómeno al que el autor denomina "posracionalidad"."La gente no se siente representada"Pero la crisis de la democracia representativa, apunta Basave, no es injustificada. Al respecto, relata que por años hubo una captura de los representantes por parte de las élites económicas y empresariales, cuya realidad dista de la del grueso poblacional.Ante esta crisis y el distanciamiento de la clase política con el pueblo, el especialista señala que el populismo ha tomado impulso y ha sido, incluso, el primer paso para otro fenómeno: la posracionalidad.Desde la perspectiva de Basave, la corriente socialdemócrata, entendida como el modelo de bienestar aplicado en varios países durante el siglo pasado, es la salida a esta era enmarcada por dicha tendencia política.El caso de América LatinaDe acuerdo con el politólogo, en América Latina aún no predomina la posracionalidad a pesar del avance en naciones como Argentina, Perú, Chile, Bolivia y Colombia de Gobiernos con un discurso más disruptivo.En el caso específico de México, apunta Basave, ha habido esfuerzos para impulsar la ideología socialdemócrata, como fue el caso del partido Democracia Social, fundado por Gilberto Rincón Gallardo, quien en el 2000 fue candidato a la Presidencia de México. Sin embargo, las agrupaciones políticas con este sino político han fracasado.Durante su paso por la dirigencia del PRD (2015-2016), Basave indica que buscó encaminar al partido hacia la ideología socialdemócrata; sin embargo, el grupo estaba totalmente fraccionado."[El PRD fue] un partido de corrientes diversas y era muy difícil ponerlas de acuerdo. Había algunas expresiones radicales que no aceptaban la socialdemocracia y, bueno, no se pudo", dice.En la actualidad, indica, la oposición en México está tratando de recuperarse de los duros golpes electorales que sufrieron en 2018 con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en 2024 con el triunfo de la hoy mandataria Claudia Sheinbaum."Creo que están apenas reponiéndose de eso. Espero que los próximos años, antes del 2030, ya tengan muy clara la postura que deben tomar", finalizó.
El político mexicano Agustín Basave presenta su libro "La era de la ira", en el que desarrolla el concepto de 'posracionalidad', un estado en el que los argumentos lógicos son sustituidos por realidades alternas, fanatismos y un profundo enojo social causado principalmente por la globalización.
De acuerdo con el exlíder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), la democracia representativa enfrenta una crisis global en la actualidad, causada por brechas de desigualdad acentuadas y un desencanto entre la ciudadanía.
🇲🇽🗳❔ "La sensación de abandono hace que mucha gente cuestione la democracia representativa", dice político mexicano
📖 Agustín Basave (@abasave), exlíder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), presenta su libro "La era de la ira", en el que desarrolla el… pic.twitter.com/zxsqb2zxsi
En entrevista con Sputnik, Basave asegura que el enojo social que se vive a lo largo y ancho del globo ha dado paso al populismo que, a su vez, ha contribuido a la construcción de una política dominada por las emociones, un fenómeno al que el autor denomina "posracionalidad".
"La gente no se siente representada"
Pero la crisis de la democracia representativa, apunta Basave, no es injustificada. Al respecto, relata que por años hubo una captura de los representantes por parte de las élites económicas y empresariales, cuya realidad dista de la del grueso poblacional.
"Los representados no se sienten representados por sus representantes. Esa sensación de abandono es la que hace que mucha gente cuestione la democracia representativa", sentencia. Sin embargo, dice, el hecho de que este modelo esté en crisis "no quiere decir que la tengamos que abandonar; hay que perfeccionarla".
Ante esta crisis y el distanciamiento de la clase política con el pueblo, el especialista señala que el populismo ha tomado impulso y ha sido, incluso, el primer paso para otro fenómeno: la posracionalidad.
Desde la perspectiva de Basave, la corriente socialdemócrata, entendida como el modelo de bienestar aplicado en varios países durante el siglo pasado, es la salida a esta era enmarcada por dicha tendencia política.
De acuerdo con el politólogo, en América Latina aún no predomina la posracionalidad a pesar del avance en naciones como Argentina, Perú, Chile, Bolivia y Colombia de Gobiernos con un discurso más disruptivo.
"Sí la veo [la posracionalidad] en Estados Unidos, pero yo creo que la posracionalidad, como yo lo entiendo, es la exacerbación del populismo. (...). Creo que todavía no estamos en esa etapa en México y en América Latina, pero debemos tener cuidado porque es una especie de germen", pondera.
En el caso específico de México, apunta Basave, ha habido esfuerzos para impulsar la ideología socialdemócrata, como fue el caso del partido Democracia Social, fundado por Gilberto Rincón Gallardo, quien en el 2000 fue candidato a la Presidencia de México. Sin embargo, las agrupaciones políticas con este sino político han fracasado.
"Hoy yo no veo en el horizonte político mexicano ningún partido socialdemócrata o, digamos, con la vocación para serlo. Hay personas, hay individuos, hay militantes, dirigentes, cuadros de los partidos que pueden ser socialdemócratas, que de hecho son, pero los partidos como tales, en cuanto a su agenda, su declaración de principios, su programa de acción, no están realmente orientados a este modelo", señala.
Durante su paso por la dirigencia del PRD (2015-2016), Basave indica que buscó encaminar al partido hacia la ideología socialdemócrata; sin embargo, el grupo estaba totalmente fraccionado.
"[El PRD fue] un partido de corrientes diversas y era muy difícil ponerlas de acuerdo. Había algunas expresiones radicales que no aceptaban la socialdemocracia y, bueno, no se pudo", dice.
En la actualidad, indica, la oposición en México está tratando de recuperarse de los duros golpes electorales que sufrieron en 2018 con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en 2024 con el triunfo de la hoy mandataria Claudia Sheinbaum.
"Creo que están apenas reponiéndose de eso. Espero que los próximos años, antes del 2030, ya tengan muy clara la postura que deben tomar", finalizó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).