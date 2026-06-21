https://noticiaslatam.lat/20260621/sheinbaum-es-la-lider-de-izquierda-mas-popular-del-mundo-segun-medio-britanico--1173981972.html

Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico

Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posicionó como una de las figuras de esa tendencia política con mayor relevancia a nivel internacional, de... 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T04:35+0000

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En el texto titulado "Yo, Claudia", el medio destaca el nivel de aprobación que tiene su gobierno y la forma en la que ha desafiado desde el machismo de la región. Asimismo, hace énfasis en cómo la mandataria mexicana se ha desempeñado a nivel mundial, resaltando especialmente su postura ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos. "Claudia Sheinbaum es una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo. Su índice de aprobación ronda el 70% o más, y destaca frente a la ola de líderes conservadores y de extrema derecha elegidos en América en los últimos años", se lee en el artículo.

https://noticiaslatam.lat/20260609/bukele-y-sheinbaum-lideran-sondeo-de-presidentes-latinoamericanos-mas-populares-1173810402.html

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