Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260621/sheinbaum-es-la-lider-de-izquierda-mas-popular-del-mundo-segun-medio-britanico--1173981972.html
Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico
Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico
Sputnik Mundo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posicionó como una de las figuras de esa tendencia política con mayor relevancia a nivel internacional, de... 21.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-21T04:35+0000
2026-06-21T04:35+0000
américa latina
política
claudia sheinbaum
méxico
eeuu
the guardian
popularidad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173981790_0:265:2560:1706_1920x0_80_0_0_9aae67b835edeed21baf583ae78bc058.jpg
En el texto titulado "Yo, Claudia", el medio destaca el nivel de aprobación que tiene su gobierno y la forma en la que ha desafiado desde el machismo de la región. Asimismo, hace énfasis en cómo la mandataria mexicana se ha desempeñado a nivel mundial, resaltando especialmente su postura ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos. "Claudia Sheinbaum es una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo. Su índice de aprobación ronda el 70% o más, y destaca frente a la ola de líderes conservadores y de extrema derecha elegidos en América en los últimos años", se lee en el artículo.
https://noticiaslatam.lat/20260609/bukele-y-sheinbaum-lideran-sondeo-de-presidentes-latinoamericanos-mas-populares-1173810402.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173981790_333:352:2139:1706_1920x0_80_0_0_db5e34f47b42ac5c4236dcfb3ac99cfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, the guardian, popularidad
política, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, the guardian, popularidad

Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico

04:35 GMT 21.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posicionó como una de las figuras de esa tendencia política con mayor relevancia a nivel internacional, de acuerdo con un perfil que publicó esta semana el diario británico 'The Guardian'.
En el texto titulado "Yo, Claudia", el medio destaca el nivel de aprobación que tiene su gobierno y la forma en la que ha desafiado desde el machismo de la región.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
América Latina
Bukele y Sheinbaum lideran sondeo de presidentes latinoamericanos más populares
9 de junio, 06:32 GMT
Asimismo, hace énfasis en cómo la mandataria mexicana se ha desempeñado a nivel mundial, resaltando especialmente su postura ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos.
"Claudia Sheinbaum es una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo. Su índice de aprobación ronda el 70% o más, y destaca frente a la ola de líderes conservadores y de extrema derecha elegidos en América en los últimos años", se lee en el artículo.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала