Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico

En el texto titulado "Yo, Claudia", el medio destaca el nivel de aprobación que tiene su gobierno y la forma en la que ha desafiado desde el machismo de la región. Asimismo, hace énfasis en cómo la mandataria mexicana se ha desempeñado a nivel mundial, resaltando especialmente su postura ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos. "Claudia Sheinbaum es una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo. Su índice de aprobación ronda el 70% o más, y destaca frente a la ola de líderes conservadores y de extrema derecha elegidos en América en los últimos años", se lee en el artículo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posicionó como una de las figuras de esa tendencia política con mayor relevancia a nivel internacional, de acuerdo con un perfil que publicó esta semana el diario británico 'The Guardian'.
En el texto titulado "Yo, Claudia", el medio destaca el nivel de aprobación que tiene su gobierno y la forma en la que ha desafiado desde el machismo de la región.
"Claudia Sheinbaum es una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo. Su índice de aprobación ronda el 70% o más, y destaca frente a la ola de líderes conservadores y de extrema derecha elegidos en América en los últimos años", se lee en el artículo.
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