México tiene "la gran oportunidad de poder reducir" su dependencia de EEUU ante dudas por el T-MEC, dice experto

Firmado en 2018 y entrado en vigor en 2020, este tratado estará vigente hasta 2036, sujeto a una serie de revisiones anuales. El 1 de julio, a pesar de que Canadá y México respaldaban la renovación del T-MEC, Washington se negó a apoyar su prórroga en su formato actual.Al respecto, el Gobierno de México ha señalado que buscará mantener una ventaja arancelaria ante sus principales competidores. Según cifras de la Hacienda mexicana, hasta junio de este año, si se suman las importaciones y las exportaciones realizadas entre el país latinoamericano y EEUU, se obtiene una "cifra comercial histórica" de 839.000 millones de dólares en 12 meses. Una ventaja innegable EEUU ha tenido una considerable ventaja desde que el tratado (TLCAN, hoy T-MEC) entró en vigor en 1994, pues el país norteamericano encontró en México un hub competitivo, dijo en entrevista con Sputnik el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. El país, abundó, también ha tenido avances gracias al T-MEC en aspectos como la creación de empleos y el desarrollo de una mano de obra especializada en ciertos sectores, lo que le ha llevado a ser, hasta ahora, el proveedor de más del 14% de las importaciones hechas por EEUU. Con base en datos del Gobierno mexicano, las exportaciones nacionales a la vecina nación del norte alcanzaron durante el mes de mayo de este 2026 un valor de 54.180 millones de dólares, un récord histórico para cualquier mes. Durante el mismo periodo, se importaron bienes de Estados Unidos por un monto de 33.050 millones de dólares, de acuerdo con la misma fuente.Una oportunidad para México Aunque la postura del presidente Trump puede estar cargada de incertidumbre comercial, la decisión de Washington de no extender por 16 años más el T-MEC, reducirlo a 10 y tener revisiones anuales podría ser una gran oportunidad para México, señaló el economista Eduardo Gómez Tagle en charla con este medio. El país latinoamericano, dijo, está ante la posibilidad de diversificar su mercado hacia otras latitudes como Europa, Asia y la región latinoamericana; sin embargo, aseveró que no será un proceso fácil ni rápido. Tanto a México como a EEUU les conviene que la relación comercial no sea ríspida, aunque Gómez Tagle apuntó que es a Washington al que debería importar más el fortalecimiento de la región norteamericana ante China. El Gobierno, abundó, debe apostar a ser su propio proveedor, a mejorar la infraestructura, exportar mayor tecnología, diseño y propiedad intelectual. Con él coincide el doctor Ignacio Martínez Cortés, quien aseveró que el fortalecimiento interno es fundamental en la próxima década para que este sea el impulso hacia una inversión, gasto y consumo "más allá de las exportaciones y tomando en consideración que estamos entrando a una fase totalmente proteccionista y nacionalista".
El presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que el tratado de libre comercio entre las naciones de América del Norte solo beneficia a México y a Canadá, por lo que, dijo, su permanencia no le interesa. Expertos señalan a Sputnik que Washington ha tenido una ventaja absoluta.
Firmado en 2018 y entrado en vigor en 2020, este tratado estarávigente hasta 2036, sujeto a una serie de revisiones anuales. El 1 de julio, a pesar de que Canadá y México respaldaban la renovación del T-MEC, Washington se negó a apoyar su prórroga en su formato actual.
Al respecto, el Gobierno de México ha señalado que buscará mantener una ventaja arancelaria ante sus principales competidores. Según cifras de la Hacienda mexicana, hasta junio de este año, si se suman las importaciones y las exportaciones realizadas entre el país latinoamericano y EEUU, se obtiene una "cifra comercial histórica" de 839.000 millones de dólares en 12 meses.
EEUU ha tenido una considerable ventaja desde que el tratado (TLCAN, hoy T-MEC) entró en vigor en 1994, pues el país norteamericano encontró en México un hub competitivo, dijo en entrevista con Sputnik el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM.
"Estados Unidos se ha beneficiado mucho de una ventaja absoluta en términos competitivos. En México poco a poco se han modificado las leyes, pero antes teníamos un marco jurídico muy laxo que, por supuesto, beneficiaba a empresas estadounidenses que en su país eran susceptibles a ser sancionadas, pero al momento de que instalan en México dejaron de serlo", señaló.
El país, abundó, también ha tenido avances gracias al T-MEC en aspectos como la creación de empleos y el desarrollo de una mano de obra especializada en ciertos sectores, lo que le ha llevado a ser, hasta ahora, el proveedor de más del 14% de las importaciones hechas por EEUU.
"Por supuesto, quien se beneficia más en términos arancelarios es México (...). De igual forma, Estados Unidos se ha beneficiado por una mano de obra especializada y con salarios que distan mucho de los de EEUU (...). México es el primer centro comercial de Estados Unidos y, por lo tanto, esto beneficia absolutamente a la planta productiva del país norteamericano", consideró.
Con base en datos del Gobierno mexicano, las exportaciones nacionales a la vecina nación del norte alcanzaron durante el mes de mayo de este 2026 un valor de 54.180 millones de dólares, un récord histórico para cualquier mes. Durante el mismo periodo, se importaron bienes de Estados Unidos por un monto de 33.050 millones de dólares, de acuerdo con la misma fuente.
Una oportunidad para México
Aunque la postura del presidente Trump puede estar cargada de incertidumbre comercial, la decisión de Washington de no extender por 16 años más el T-MEC, reducirlo a 10 y tener revisiones anuales podría ser una gran oportunidad para México, señaló el economista Eduardo Gómez Tagle en charla con este medio.
"Yo creo que estamos frente a una situación que me gustaría ver como una gran oportunidad comercial para México (...). La oportunidad, en mayor medida, es para México porque [podría] reducir toda esa dependencia económica que tiene con Estados Unidos", ponderó.
El país latinoamericano, dijo, está ante la posibilidad de diversificar su mercado hacia otras latitudes como Europa, Asia y la región latinoamericana; sin embargo, aseveró que no será un proceso fácil ni rápido.
"Diversificar es sumar mercados, no sustituir geografía. Definitivamente una relación de 1,6 billones de dólares anuales no desaparece de un día para otro y mucho menos va a desaparecer por declaraciones políticas", abundó.
Tanto a México como a EEUU les conviene que la relación comercial no sea ríspida, aunque Gómez Tagle apuntó que es a Washington al que debería importar más el fortalecimiento de la región norteamericana ante China.
"¿A Estados Unidos le conviene que tengamos una relación más fuerte con China, una relación comercial en donde realmente nuestro mercado cambie y se altere tanto? No es solo que a México le favorezca o que a China le favorezca, sino que esto le quite el poder hegemónico que Estados Unidos tiene sobre México y ahí está el principal valor negociador que nosotros tenemos", subrayó.
El Gobierno, abundó, debe apostar a ser su propio proveedor, a mejorar la infraestructura, exportar mayor tecnología, diseño y propiedad intelectual.
Con él coincide el doctor Ignacio Martínez Cortés, quien aseveró que el fortalecimiento interno es fundamental en la próxima década para que este sea el impulso hacia una inversión, gasto y consumo "más allá de las exportaciones y tomando en consideración que estamos entrando a una fase totalmente proteccionista y nacionalista".
"México tiene, uno, que fortalecer su demanda interna y, por otro lado, generar una nueva oferta exportable precisamente para que el país pueda tener acceso a otros mercados (...). México debe invertir fuertemente en un alto valor agregado tecnológico para ofrecer al mundo bienes manufactureros", finalizó.
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