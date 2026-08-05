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La política de visados para estudiantes en EEUU "se ha vuelto profundamente divisiva", dice un medio

La política de visados para estudiantes en EEUU "se ha vuelto profundamente divisiva", dice un medio

Sputnik Mundo

En un editorial publicado por el diario Global Times, el medio asiático cuestiona la reducción en la concesión de visados a estudiantes chinos e indios por... 05.08.2026, Sputnik Mundo

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Según señala la nota, un informe publicado por el think tank Centro de Estudios de Inmigración (con sede en EEUU) revela que el Departamento de Estado emitió un número mucho menor de visas de estudiante F-1 a ciudadanos indios y chinos entre mayo y agosto —el período en que se tramita la mayor parte de estos permisos— de 2025 en comparación con años anteriores, reflejando las crecientes presiones sobre ciudadanos extranjeros, ya sean legales o ilegales.Sorprendentemente, agrega el medio, el reporte asegura que, de continuar esta tendencia a la baja, "beneficiará enormemente a los estudiantes estadounidenses y a nuestra seguridad nacional", al tiempo que recurre al viejo argumento de que los estudiantes chinos están vinculados al "espionaje". Según sostiene el diario, esta tesis de que restringir el acceso a estos estudiantes beneficia la seguridad nacional de Estados Unidos responde únicamente a la politización de los intercambios educativos bajo el pretexto de la seguridad.Al respecto, la publicación asegura que las acusaciones que vinculan a los estudiantes chinos con el espionaje carecen de pruebas y son el reflejo de la creciente polarización política en la sociedad estadounidense. El diario advierte que limitar la llegada de alumnos internacionales perjudica directamente al sistema universitario y a la economía de Estados Unidos, resaltando que los estudiantes extranjeros aportan más de 55.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y sostienen más de 400.000 empleos, además de desempeñarse como asistentes de investigación y docencia en programas de posgrado y áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).Asimismo, se señala que culpar a los estudiantes internacionales de la falta de oportunidades laborales para los jóvenes estadounidenses es falso, añadiendo que los verdaderos desafíos de empleo en EEUU obedecen a problemas estructurales de su propia economía e industria, recordando incluso declaraciones del propio presidente Donald Trump, quien en su momento admitió la importancia de la comunidad estudiantil china para la sostenibilidad financiera de las universidades nacionales.El artículo apunta que los intercambios educativos han sido uno de los pilares más estables en las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos durante casi cinco décadas. A juicio del diario, recurrir a una mentalidad de la Guerra Fría y al aislamiento solo minará la propia capacidad de innovación científica y tecnológica de EEUU, que se ha beneficiado históricamente de la atracción de talento global.La publicación concluye afirmando que la seguridad nacional no se logra mediante el cierre de fronteras ni erigiendo barreras académicas. "El progreso científico y tecnológico depende del intercambio y la cooperación internacionales, mientras que el avance académico prospera gracias al intercambio y la fertilización mutua de ideas", sentencian.

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