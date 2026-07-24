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Denuncias de México ante EEUU para defender migrantes es "una gran estrategia", pero con costo político

Denuncias de México ante EEUU para defender migrantes es "una gran estrategia", pero con costo político

Sputnik Mundo

La acción jurídica emprendida por el Gobierno de Claudia Sheinbaum por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o bajo custodia del Servicio de... 24.07.2026, Sputnik Mundo

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Tal y como lo había advertido la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno mexicano ya interpuso 20 denuncias ante instancias locales de justicia de EEUU por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.Ocho de las demandas se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en las jurisdicciones de los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, detalló la Cancillería. Asimismo, dijo que se solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que recabe información, analice los hechos y emita recomendaciones al respecto.Y aunque no es tan común que haya denuncias de carácter penal de Gobiernos nacionales ante fiscalías estadounidenses, la decisión de México de dar este paso legal para defender los derechos de sus ciudadanos ante las políticas migratorias de Washington es "una buena señal" que demuestra solidez del aparato gubernamental mexicano en la defensa de sus connacionales, observa en entrevista con Sputnik el abogado con especialidad en DD.HH. y derecho penal procesal, Héctor A. Pérez Rivera.Para Rivera, es una estrategia eficaz porque, paralelamente a las denuncias penales, la Administración de Sheinbaum decidió acudir a instancias como las Naciones Unidas para dar mayor resonancia al reclamo. Sin embargo, dice, eso podría servir más como herramienta internacional de presión política y visibilización, pero en la práctica "EEUU no ratifica los tratados de derechos humanos", porque en realidad "tiene muy pocas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", además de que Washington está "distanciado" de la ONU. La relación bilateral con EEUU, ¿en riesgo?Aunque es incierto el rumbo que tomarán las 20 denuncias penales que interpuso el Gobierno de Claudia Sheinbaum en EEUU, el hecho en sí mismo es un ladrillo más en el muro de diferencias políticas que se ha levantado entre ambas naciones, dice a Sputnik el doctor en ciencias políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Federico Novelo.Además, asegura que la Administración Trump ha utilizado su estrategia contra la migración ilegal como una bandera política que le permita presumir estadísticas que impacten positivamente en una parte del electorado estadounidense, como la supuesta detención de 3.000 migrantes indocumentados diarios.Aunque hasta el momento no ha habido una respuesta de ninguna autoridad estadounidenses a las acciones jurídicas emprendidas por el país latinoamericano, hace unos días sí hubo una demostración contundente de la Administración Trump de que los reclamos mexicanos simplemente no son de importancia para Washington. En un escueto comunicado en redes sociales, el Gobierno estadounidense informó que el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, "devolvió las cartas de México en las que se pretende dar instrucciones al personal del Gobierno de EEUU que opera en territorio soberano estadounidense". ¿Será así de contundente, también, el rechazo de los fiscales norteamericanos.

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