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Irán y Omán acuerdan los matices de la ruta para los buques en Ormuz, informa la Cancillería iraní
Irán y Omán acuerdan los matices de la ruta para los buques en Ormuz, informa la Cancillería iraní
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Teherán y Mascate definen el trazado de navegación para los buques en el estrecho de Ormuz, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, destacó que la declaración conjunta de ambos países se encontrará en la fase final de revisión y redacción a no ser que terceras partes "obstaculicen los trabajos correspondientes".Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las negociaciones con el Estado persa estaban en curso y aseguró que el estrecho de Ormuz volvería a abrirse muy pronto.Teherán, a su vez, desmintió categóricamente la existencia de negociaciones con Washington, y subrayó que dichos contactos se limitan a las consultas con Omán.
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Irán y Omán acuerdan los matices de la ruta para los buques en Ormuz, informa la Cancillería iraní
Teherán y Mascate definen el trazado de navegación para los buques en el estrecho de Ormuz, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei. También agregó que el documento conjunto se encuentra en su fase final de elaboración, a menos que terceros entorpezcan el proceso.
"Se han concretado los detalles geográficos de la ruta prevista por las partes", sostuvo el vocero citado por la Cancillería en sus redes oficiales.
Asimismo, destacó que la declaración conjunta de ambos países se encontrará en la fase final de revisión y redacción a no ser que terceras partes "obstaculicen los trabajos correspondientes".
Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las negociaciones con el Estado persa estaban en curso y aseguró que el estrecho de Ormuz volvería a abrirse muy pronto.
Teherán, a su vez, desmintió categóricamente
la existencia de negociaciones con Washington, y subrayó que dichos contactos se limitan a las consultas con Omán.