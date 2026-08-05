https://noticiaslatam.lat/20260805/iran-y-oman-acuerdan-los-matices-de-la-ruta-para-los-buques-en-ormuz-informa-la-cancilleria-irani-1174556511.html

Irán y Omán acuerdan los matices de la ruta para los buques en Ormuz, informa la Cancillería iraní

Irán y Omán acuerdan los matices de la ruta para los buques en Ormuz, informa la Cancillería iraní

Sputnik Mundo

Teherán y Mascate definen el trazado de navegación para los buques en el estrecho de Ormuz, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T18:46+0000

2026-08-05T18:46+0000

2026-08-05T18:46+0000

defensa

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

política

donald trump

omán

irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0c/1174259338_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_42e374df61975ae906cc2575f045f95a.jpg

Asimismo, destacó que la declaración conjunta de ambos países se encontrará en la fase final de revisión y redacción a no ser que terceras partes "obstaculicen los trabajos correspondientes".Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las negociaciones con el Estado persa estaban en curso y aseguró que el estrecho de Ormuz volvería a abrirse muy pronto.Teherán, a su vez, desmintió categóricamente la existencia de negociaciones con Washington, y subrayó que dichos contactos se limitan a las consultas con Omán.

https://noticiaslatam.lat/20260803/industria-petroquimica-irani-vive-un-auge-en-la-produccion-nacional-pese-a-sanciones--1174524232.html

omán

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, política, donald trump, omán, irán