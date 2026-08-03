Industria petroquímica iraní vive un auge en la producción nacional pese a sanciones

"Los planos técnicos y los manuales finales de estos componentes también se completaron y entregaron [al sector referido], allanando el camino para su producción en masa por fabricantes nacionales", afirmó.El avance de Irán en el ramo petroquímico es solo un componente de su ideología de "Economía de Resistencia", que promueve la autosuficiencia en sectores estratégicos clave, entre ellos, defensa, bienes de producción industrial, electricidad, alimentos, infraestructura energética, entre otros.
A lo largo de los años, Estados Unidos y sus aliados intentaron someter al sector petroquímico del país persa mediante restricciones, que incluyeron a empresas en listas negras, la prohibición de intermediarios y restricciones secundarias. Estos esfuerzos parecen haber fracasado.
"El año pasado, más de 2.000 piezas necesarias para la industria petroquímica, que antes se importaban, fueron fabricadas localmente por tecnólogos del Centro Académico para la Educación, la Cultura y la Investigación (ACECR)", según reveló Hamid Saberfarzam, alto funcionario de este organismo, para Sputnik.
El avance de Irán en el ramo petroquímico es solo un componente de su ideología de "Economía de Resistencia", que promueve la autosuficiencia en sectores estratégicos clave, entre ellos, defensa, bienes de producción industrial, electricidad, alimentos, infraestructura energética, entre otros.
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