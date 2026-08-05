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EEUU ofrece más de 100 millones de dólares de recompensa por ocho líderes del CJNG

EEUU ofrece más de 100 millones de dólares de recompensa por ocho líderes del CJNG

Sputnik Mundo

El Departamento de Justicia estadounidense anunció cinco nuevas acusaciones federales contra altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T22:13+0000

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En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, se detalla que se ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que permita la captura de Juan Carlos Valencia González, "el Pelón", acusado como el nuevo líder del CJNG. Asimismo, se darán entre 10 y 15 millones de dólares por otros siete supuestos líderes de la organización considerada terrorista en EEUU. La acción, señaló la dependencia, "es histórica y decisiva en apoyo a la misión del presidente Trump de eliminar los cárteles narcoterroristas que amenazan al pueblo estadounidense".

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