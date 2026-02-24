https://noticiaslatam.lat/20260224/cae-el-ultimo-gran-capo-mexicano-la-estructura-del-cjng-que-monto-mencho-es-gigantesca-dicen-1171716252.html

Cae el último gran capo mexicano: "La estructura del CJNG que montó 'Mencho' es gigantesca", dicen analistas

24.02.2026

El 22 de febrero, las autoridades mexicanas dieron un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al localizar y arrestar a Nemesio Oseguera quien, de acuerdo con las autoridades, murió durante su traslado a la Ciudad de México. Después del operativo, fallecieron un total de 25 agentes de la Guardia Nacional y ocho presuntos delincuentes. Con la muerte del Mencho, consideraron analistas consultados por Sputnik, se espera una la reestructura de los liderazgos al interior del grupo criminal, uno de los que fue catalogado por la Casa Blanca como organizaciones terroristas. No obstante, a pesar de perder a su dirigente, el cártel es poderoso y seguirá funcionando, subrayaron.Figura trascendentalLa imagen del Mencho en el mundo criminal es "mucho más grande" que cualquier otro jefe del narcotráfico mexicano o de América Latina, sentenció el analista en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena. Y es que, explicó, "la estructura que montó Nemesio Oseguera es una estructura gigantesca en la cual no solamente se opera fentanilo, droga y armas; se [desarrollan] estructuras financieras, políticas, sociales (…). Se opera toda una cultura alrededor del propio Mencho, lo cual lo hace una figura trascendental".De acuerdo con el especialista, el Mencho logró apilar toda esta estructura debido a su paso previo por otras estructuras criminales, como el Cártel del Milenio, y en donde se dio cuenta una manera de crear una agrupación ilícita poderosa era la descentralización del mismo.. De acuerdo con Guerrero Baena, el CJNG tiene una estructura que le permite seguir operando aún sin su liderazgo más importante y visible.La resiliencia del CJNGCon la caída Oseguera, México abatió al último personaje "plenamente identificable gran capo"; sin embargo, la estructura de la agrupación delictiva que dirigía puede soportar este embate, dijo en entrevista con Sputnik Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES). Esta resiliencia, explicó el analista, se da debido a que el cártel, a diferencia de otros, no tiene subdivisiones al interior de México, pero a la vez sus operaciones se extienden a través de América Latina, Europa y Asia.Así, dijo, a los franquiciatarios del CJNG les tiene incluso sin cuidado quién será el nuevo dirigente, dado que sus estructuras financieras pueden soportar incluso la falta de un liderazgo. ”No importa quién sea el nuevo Mencho", sentenció Hernández.El académico y exmilitar apuntó que la caída de Oseguera, así como la escalada de violencia que esta pueda ocasionar, más allá de la vista el 22 de febrero, podría ser una excusa para EEUU de desplegar tropas en la nación latinoamericana.México "piensa ingenuamente que el que hayan ofrecido los estadounidenses la ubicación de este personaje es un acto de buena voluntad, pero los estadounidenses no tienen amigos”, finalizó.

