Cae el último gran capo mexicano: "La estructura del CJNG que montó 'Mencho' es gigantesca", dicen analistas

El 22 de febrero, las autoridades mexicanas dieron un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al localizar y arrestar a Nemesio Oseguera quien, de acuerdo con las autoridades, murió durante su traslado a la Ciudad de México. Después del operativo, fallecieron un total de 25 agentes de la Guardia Nacional y ocho presuntos delincuentes.
Con la muerte del Mencho, consideraron analistas consultados por Sputnik, se espera una la reestructura de los liderazgos al interior del grupo criminal, uno de los que fue catalogado por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.
No obstante, a pesar de perder a su dirigente, el cártel es poderoso y seguirá funcionando, subrayaron.
La imagen del Mencho en el mundo criminal es "mucho más grande" que cualquier otro jefe del narcotráfico mexicano o de América Latina, sentenció el analista en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena.
Oseguera "logró el acuñe de una figura que, para mí, no se compara ni con Joaquín [el Chapo] Guzmán ni con el Mayo Zambada, inclusive ni con Pablo Escobar, porque se me hace es mucho más grande", dijo.
Y es que, explicó, "la estructura que montó Nemesio Oseguera es una estructura gigantesca en la cual no solamente se opera fentanilo, droga y armas; se [desarrollan] estructuras financieras, políticas, sociales (…). Se opera toda una cultura alrededor del propio Mencho, lo cual lo hace una figura trascendental".
De acuerdo con el especialista, el Mencho logró apilar toda esta estructura debido a su paso previo por otras estructuras criminales, como el Cártel del Milenio, y en donde se dio cuenta una manera de crear una agrupación ilícita poderosa era la descentralización del mismo..
"Ellos diversificaron su modelo de negocio de empresa criminal que va desde el lavado de dinero, postulación de personajes en la política, el tema del cobro de piso y de los puestos de los habientes municipales, en donde podía haber proveedora de dinero y fragmentarlo, que el nombre se alquile (...). Es un modelo diversificado que Mencho, junto con prácticamente este equipo multidisciplinario que conjugó, vio la oportunidad de hacer negocio", detalló.
"Probablemente se disputen el control, pero lo que sí tienen claro es que dependen estrictamente de la parte financiera que sostiene sus franquicias", apuntó. "Extirpar la cabeza de alguien no significa que la organización va a quedar en el desamparo", finalizó.
Con la caída Oseguera, México abatió al último personaje "plenamente identificable gran capo"; sin embargo, la estructura de la agrupación delictiva que dirigía puede soportar este embate, dijo en entrevista con Sputnik Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES).
La agrupación "funciona de forma descentralizada y eso le da mucha resiliencia operativa, incluso aunque haya un evento como el que acaba de sufrir (…). [El CJNG] es fundamentalmente una confederación más que una entidad corporativa", ponderó.
Esta resiliencia, explicó el analista, se da debido a que el cártel, a diferencia de otros, no tiene subdivisiones al interior de México, pero a la vez sus operaciones se extienden a través de América Latina, Europa y Asia.
Así, dijo, a los franquiciatarios del CJNG les tiene incluso sin cuidado quién será el nuevo dirigente, dado que sus estructuras financieras pueden soportar incluso la falta de un liderazgo. ”No importa quién sea el nuevo Mencho", sentenció Hernández.
El académico y exmilitar apuntó que la caída de Oseguera, así como la escalada de violencia que esta pueda ocasionar, más allá de la vista el 22 de febrero, podría ser una excusa para EEUU de desplegar tropas en la nación latinoamericana.
México "piensa ingenuamente que el que hayan ofrecido los estadounidenses la ubicación de este personaje es un acto de buena voluntad, pero los estadounidenses no tienen amigos”, finalizó.
