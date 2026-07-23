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EEUU sanciona a 55 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

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Sputnik Mundo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió medidas contra individuos y firmas que, presuntamente... 23.07.2026, Sputnik Mundo

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La medida, que forma parte de la cooperación bilateral entre Washington y México para combatir las finanzas del crimen organizado, inició desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país latinoamericano detectara operaciones sospechosas, como movimientos en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso de activos virtuales y posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los recursos manejados. Además, identificó empresas con características de compañías fachada, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y bloqueó las cuentas de los implicados, además de incluir a ocho sujetos más relacionados con la misma estructura. Las autoridades tanto de México como de EEUU, destacaron que estas acciones buscan debilitar las finanzas de la delincuencia organizada y proteger el sistema financiero.

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