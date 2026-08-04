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Cae un 16% interanual la cifra de homicidios en México durante 2025
Cae un 16% interanual la cifra de homicidios en México durante 2025
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De acuerdo con las cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado se registraron 27.989 defunciones... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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Con este descenso, la tasa nacional se ubicó en 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mostrando una reducción significativa frente al indicador de 25,8 correspondiente al 2024. El reporte del organismo autónomo detalla que el disparo con arma de fuego se mantuvo como el principal medio para ejecutar estos delitos, al estar involucrado en el 70,8% de los casos (19.690), seguido por las armas u objetos punzocortantes con el 9,4% y las asfixias con el 6,5%.A nivel territorial, Guanajuato se posicionó a la cabeza en números absolutos con 3.249 presuntos homicidios, seguido por el Estado de México (2.575), Chihuahua (2.106), Baja California (2.095) y Sinaloa (1.805). En cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes, las entidades con mayor incidencia delictiva fueron Colima, Morelos y Sinaloa. En contraste, los índices más bajos se reportaron en los estados de Yucatán, Campeche, Durango y Coahuila.
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Cae un 16% interanual la cifra de homicidios en México durante 2025

03:55 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Marco UgarteEl Ejército mexicano tiene una estrategia especial para el Mundial 2026.
El Ejército mexicano tiene una estrategia especial para el Mundial 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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De acuerdo con las cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado se registraron 27.989 defunciones por asesinato en el país latinoamericano, una baja con respecto a las 33.550 muertes por este delito contabilizadas en 2024.
Con este descenso, la tasa nacional se ubicó en 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mostrando una reducción significativa frente al indicador de 25,8 correspondiente al 2024.
El reporte del organismo autónomo detalla que el disparo con arma de fuego se mantuvo como el principal medio para ejecutar estos delitos, al estar involucrado en el 70,8% de los casos (19.690), seguido por las armas u objetos punzocortantes con el 9,4% y las asfixias con el 6,5%.
Elementos de la Secretaría de Marina de México - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
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Decomisan toneladas de drogas en el occidente de México
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A nivel territorial, Guanajuato se posicionó a la cabeza en números absolutos con 3.249 presuntos homicidios, seguido por el Estado de México (2.575), Chihuahua (2.106), Baja California (2.095) y Sinaloa (1.805).
En cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes, las entidades con mayor incidencia delictiva fueron Colima, Morelos y Sinaloa. En contraste, los índices más bajos se reportaron en los estados de Yucatán, Campeche, Durango y Coahuila.
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