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Cae un 16% interanual la cifra de homicidios en México durante 2025

Cae un 16% interanual la cifra de homicidios en México durante 2025

Sputnik Mundo

De acuerdo con las cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado se registraron 27.989 defunciones... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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Con este descenso, la tasa nacional se ubicó en 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mostrando una reducción significativa frente al indicador de 25,8 correspondiente al 2024. El reporte del organismo autónomo detalla que el disparo con arma de fuego se mantuvo como el principal medio para ejecutar estos delitos, al estar involucrado en el 70,8% de los casos (19.690), seguido por las armas u objetos punzocortantes con el 9,4% y las asfixias con el 6,5%.A nivel territorial, Guanajuato se posicionó a la cabeza en números absolutos con 3.249 presuntos homicidios, seguido por el Estado de México (2.575), Chihuahua (2.106), Baja California (2.095) y Sinaloa (1.805). En cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes, las entidades con mayor incidencia delictiva fueron Colima, Morelos y Sinaloa. En contraste, los índices más bajos se reportaron en los estados de Yucatán, Campeche, Durango y Coahuila.

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