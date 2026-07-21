México revisará si puede quedarse con algo de la fortuna que EEUU ordenó confiscar a 'El Mayo'

La incautación quedó estipulado en la sentencia dictada por el juez Brian M. Cogan, quien además sentenció al exlíder del cártel de Sinaloa a cadena perpetua en EEUU.Dichos recursos corresponden a una estimación elaborada por las autoridades estadounidenses de los ingresos que obtuvo El Mayo mediante el Cártel de Sinaloa, por lo que su confiscación dependerá de las pesquisas para hallar activos, bienes y empresas con vínculos con la organización criminal.
La mandataria Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones a su equipo legal para averiguar si el Gobierno mexicano puede obtener una parte de los 15.000 millones de dólares que le confiscarán las autoridades estadounidenses al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
La incautación quedó estipulado en la sentencia dictada por el juez Brian M. Cogan, quien además sentenció al exlíder del cártel de Sinaloa a cadena perpetua en EEUU.
"Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise", comentó tras ser cuestionada por los medios sobre esta posibilidad, sin precisar qué mecanismos legales podría utilizar su Administración para beneficiar a las arcas mexicanas con parte del patrimonio que amasó El Mayo durante su trayectoria criminal.
Dichos recursos corresponden a una estimación elaborada por las autoridades estadounidenses de los ingresos que obtuvo El Mayo mediante el Cártel de Sinaloa, por lo que su confiscación dependerá de las pesquisas para hallar activos, bienes y empresas con vínculos con la organización criminal.