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México revisará si puede quedarse con algo de la fortuna que EEUU ordenó confiscar a 'El Mayo'

México revisará si puede quedarse con algo de la fortuna que EEUU ordenó confiscar a 'El Mayo'

Sputnik Mundo

La mandataria Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones a su equipo legal para averiguar si el Gobierno mexicano puede obtener una parte de los 15.000 millones... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T22:29+0000

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La incautación quedó estipulado en la sentencia dictada por el juez Brian M. Cogan, quien además sentenció al exlíder del cártel de Sinaloa a cadena perpetua en EEUU.Dichos recursos corresponden a una estimación elaborada por las autoridades estadounidenses de los ingresos que obtuvo El Mayo mediante el Cártel de Sinaloa, por lo que su confiscación dependerá de las pesquisas para hallar activos, bienes y empresas con vínculos con la organización criminal.

https://noticiaslatam.lat/20260720/no-pido-compasion-condenan-al-mayo-zambada-a-cadena-perpetua-en-eeuu-1174352890.html

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