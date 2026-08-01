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Nuevas medidas de seguridad: ¿cómo planea España reforzar la protección de sus enclaves africanos?
Nuevas medidas de seguridad: ¿cómo planea España reforzar la protección de sus enclaves africanos?
Sputnik Mundo
Las autoridades de España comenzaron a instalar nuevas barreras en el espigón de Ceuta, informan medios europeos citando al Gobierno del país. Esto sucede... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T11:17+0000
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La barrera estará compuesta por un dique flotante de 500 metros de longitud, con una altura de entre 30 y 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, además de una línea de boyas ancladas al fondo marino. Entre los elementos del dispositivo se habilitará un paso que permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil realizar labores de vigilancia fronteriza."Hemos solicitado a la empresa pública Sasemar, también en colaboración con la Armada y, por supuesto, también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una solución, una barrera de contención, una barrera física", un día antes declaró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.Según las declaraciones de las autoridades de España, la última noche en Ceuta transcurrió "con normalidad" y la entrada de migrantes fue detenida por completo, mientras que los retornos hacia Marruecos continuaron "sin incidentes reseñables".Mientras tanto, el número de migrantes fallecidos al intentar entrar en la ciudad enclave española de Ceuta desde Marruecos aumentó a 67, conforme a los medios.El 31 de julio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró que alrededor de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española en el transcurso de un solo día. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
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Nuevas medidas de seguridad: ¿cómo planea España reforzar la protección de sus enclaves africanos?
11:17 GMT 01.08.2026 (actualizado: 11:28 GMT 01.08.2026)
Las autoridades de España comenzaron a instalar nuevas barreras en el espigón de Ceuta, informan medios europeos citando al Gobierno del país. Esto sucede mientras la ciudad autónoma vive la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021.
La barrera estará compuesta por un dique flotante de 500 metros de longitud, con una altura de entre 30 y 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, además de una línea de boyas ancladas al fondo marino. Entre los elementos del dispositivo se habilitará un paso que permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil realizar labores de vigilancia fronteriza.
"Hemos solicitado a la empresa pública Sasemar, también en colaboración con la Armada y, por supuesto, también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una solución, una barrera de contención, una barrera física", un día antes declaró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Según las declaraciones de las autoridades de España, la última noche en Ceuta transcurrió "con normalidad" y la entrada de migrantes fue detenida por completo, mientras que los retornos hacia Marruecos continuaron "sin incidentes reseñables".
Mientras tanto, el número de migrantes fallecidos al intentar entrar en la ciudad enclave española de Ceuta desde Marruecos aumentó a 67, conforme a los medios.
El 31 de julio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró que alrededor de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española
en el transcurso de un solo día. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes
en situación irregular ya habían regresado.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen
con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
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