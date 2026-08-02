https://noticiaslatam.lat/20260802/esta-es-la-peculiar-suscripcion-que-trump-ofrecera-a-wall-street-1174514862.html

Esta es la peculiar suscripción que Trump ofrecerá a Wall Street

Esta es la peculiar suscripción que Trump ofrecerá a Wall Street

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea tener un contacto más cercano con el mercado bursátil del país norteamericano, por lo que ofrecerá sus... 02.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-02T07:35+0000

2026-08-02T07:35+0000

2026-08-02T07:35+0000

internacional

donald trump

eeuu

📈 mercados y finanzas

truth social

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174515810_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_006cc50c621b03d723e18fcb5c1d4740.jpg

De acuerdo con los reportes, los operadores en Wall Street podrán tener acceso anticipado y exclusivo a sus mensajes en la red social por 100.000 dólares.Esto se da a través del servicio Truth API, el cual tiene como propósito dotar de información a las firmas que cotizan en el sitio, especialmente si tiene peso en el mercado financiero, esto antes de que el público la conozca.Asimismo, las publicaciones han referido que Trump Media & Technology Group, propietaria de Truth Social, han ofrecido planes de descuento de hasta 60.000 dólares mensuales, esto si las compañías se inscriben en un plan de tres años. Sin embargo, esta iniciativa ha sido criticada por analistas, debido a que podría afectar el desempeño de inversores minoristas, además de ser similar al uso de información privilegiada.Asimismo, expertos consultados por medios occidentales resaltaron que, frecuentemente, las publicaciones de Trump en su red social tienen efectos casi inmediatos en los mercados financieros.De igual modo, algunas empresas de diversos rubros han obtenido beneficios de estos mensajes, por lo que los especialistas piden mantener la cautela sobre el tema.

https://noticiaslatam.lat/20260702/la-mayor-ganancia-de-trump-en-el-primer-ano-de-este-mandato-llego-desde-las-criptomonedas-1174134245.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, 📈 mercados y finanzas, truth social