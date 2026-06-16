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EEUU usa la IA como herramienta de influencia global bajo el pretexto de seguridad

EEUU usa la IA como herramienta de influencia global bajo el pretexto de seguridad

Sputnik Mundo

EEUU está restringiendo el acceso a sus modelos de inteligencia artificial para ciudadanos de otros países por motivos de seguridad, una medida que representa... 16.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-16T12:01+0000

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Una de las compañías líderes del sector, Anthropic, se ha visto obligada a suspender el acceso a sus nuevos modelos de IA —Fable 5 y Mythos 5— en cumplimiento de una orden directa del Gobierno estadounidense que prohíbe su uso por parte de ciudadanos extranjeros por razones de "seguridad nacional".La prohibición de utilizar Fable 5 y Mythos 5 se extiende incluso a los empleados extranjeros de la propia Anthropic, según se desprende de la orden de la empresa.Según informa The Wall Street Journal, la aparición de este modelo provocó inquietud en la Casa Blanca. David Sacks, exasesor de inteligencia artificial de la administración Trump, afirmó que un "socio de confianza" del Gobierno y de Anthropic logró demostrar un jailbreak funcional del modelo. De acuerdo con Sacks, la administración propuso al director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, corregir el problema o retirar el modelo, pero las partes no lograron alcanzar un acuerdo.Las consecuencias para todo el mundoLa decisión de Estados Unidos ha demostrado hasta qué punto es posible excluir a países enteros del acceso a tecnologías avanzadas y cuán dependientes se han vuelto los Estados de los modelos de IA desarrollados en territorio estadounidense.Como ejemplo, el autor de la publicación menciona a Europa, que durante años ha dependido de modelos LLM estadounidenses."Las empresas europeas dependen por completo del software estadounidense. Cuando Washington decide suspender el acceso por sus propias "consideraciones de seguridad", Europa se encuentra repentinamente a oscuras", afirma Scenari Economici.

https://noticiaslatam.lat/20260510/los-nuevos-modelos-de-ia-en-eeuu-elevan-los-riesgos-de-ciberataques-alerta-el-fmi-1173403695.html

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