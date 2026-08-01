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"Ocupación premeditada": la oposición española afirma que las autoridades sabían de antemano de la llegada de los migrantes
"Ocupación premeditada": la oposición española afirma que las autoridades sabían de antemano de la llegada de los migrantes
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La entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta era una amenaza conocida "de forma general", afirmó el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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"Tampoco es algo imprevisible, se conocía esta amenaza. De forma general, le identifican los documentos estratégicos del Estado y, de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana", expresó Alberto Núñez Feijóo.El político no cree que "todos los servicios de información" del país fallaran y no hubiese ninguna previsión de que miles de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.De esta manera, el funcionario atribuyó lo ocurrido al resultado de decisiones políticas fallidas de las autoridades españolas.Asimismo, lamentó la imagen deplorable que dio España ante el mundo por la crisis migratoria, y se ha comprometido a que, cuando él sea presidente del Gobierno, la nación volverá a ser "un país seguro".El 31 de julio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró que alrededor de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española en el transcurso de un solo día. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado. Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
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"Ocupación premeditada": la oposición española afirma que las autoridades sabían de antemano de la llegada de los migrantes

17:17 GMT 01.08.2026
© AP Photo / Manu FernandezAlberto Núñez Feijóo, líder de la oposición conservadora española, interviene durante el debate de investidura en el Parlamento español en Madrid, España, el 15 de noviembre de 2023
Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición conservadora española, interviene durante el debate de investidura en el Parlamento español en Madrid, España, el 15 de noviembre de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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La entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta era una amenaza conocida "de forma general", afirmó el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo. Agregó que no es un incidente más, "es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español".
"Tampoco es algo imprevisible, se conocía esta amenaza. De forma general, le identifican los documentos estratégicos del Estado y, de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana", expresó Alberto Núñez Feijóo.
El político no cree que "todos los servicios de información" del país fallaran y no hubiese ninguna previsión de que miles de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.
De esta manera, el funcionario atribuyó lo ocurrido al resultado de decisiones políticas fallidas de las autoridades españolas.

"Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior", señaló.

Asimismo, lamentó la imagen deplorable que dio España ante el mundo por la crisis migratoria, y se ha comprometido a que, cuando él sea presidente del Gobierno, la nación volverá a ser "un país seguro".
Agentes de seguridad españoles se encuentran cerca de la frontera, mientras un numeroso grupo de migrantes es escoltado hasta allí para ser expulsado de España tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España, el 1 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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Nuevas medidas de seguridad: ¿cómo planea España reforzar la protección de sus enclaves africanos?
11:17 GMT
El 31 de julio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró que alrededor de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española en el transcurso de un solo día. Poco después, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían regresado.
Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la UE están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en los enclaves. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos.
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