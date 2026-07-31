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"Personas como un arma diplomática": experto explica quién utiliza a los marroquíes como instrumento de presión contra España
"Personas como un arma diplomática": experto explica quién utiliza a los marroquíes como instrumento de presión contra España
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Las decenas de miles de migrantes que entraron en la ciudad española de Ceuta no representan una invasión espontánea, advierte a Sputnik el director del... 31.07.2026, Sputnik Mundo
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Explicó que Marruecos es un aliado de Estados Unidos e Israel en el norte de África, mientras que España se negó a participar en la guerra contra Irán y también rechazó aumentar sus contribuciones a la OTAN.La ciudad autónoma de Ceuta vive la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar y tierra durante las últimas 24 horas. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla, el otro enclave español en el norte de África.Anteriormente, Italia suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos y varios socios europeos defendieron una política estricta frente a la inmigración irregular para proteger las fronteras exteriores de la comunidad.
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"Personas como un arma diplomática": experto explica quién utiliza a los marroquíes como instrumento de presión contra España
Las decenas de miles de migrantes que entraron en la ciudad española de Ceuta no representan una invasión espontánea, advierte a Sputnik el director del proyecto comunicacional Eureka News, Santiago Martínez. En sus palabras, en este caso "estamos hablando de la política ofensiva de Estados Unidos e Israel".
Explicó que Marruecos es un aliado de Estados Unidos e Israel en el norte de África, mientras que España se negó a participar en la guerra contra Irán y también rechazó aumentar sus contribuciones a la OTAN.
"Lo que estamos viendo estos días en Ceuta no es un desbordamiento o una invasión espontánea. Cuando a Rabat le interesa controlar su frontera, la controla. Es decir, es un Estado usando a personas como un arma diplomática", concluye.
La ciudad autónoma de Ceuta
vive la mayor crisis migratoria
en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar
y tierra durante las últimas 24 horas
. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57
, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla
, el otro enclave español en el norte de África.
Anteriormente, Italia suspendió el espacio Schengen
con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos y varios socios europeos defendieron una política estricta frente a la inmigración irregular para proteger las fronteras exteriores de la comunidad.