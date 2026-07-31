Mundo
- Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2021
España
Últimas noticias de España. Temas de actualidad informativa de todas las comunidades autónomas españolas.
https://noticiaslatam.lat/20260731/personas-como-un-arma-diplomatica-experto-explica-quien-utiliza-a-los-marroquies-como-instrumento-1174496191.html
"Personas como un arma diplomática": experto explica quién utiliza a los marroquíes como instrumento de presión contra España
"Personas como un arma diplomática": experto explica quién utiliza a los marroquíes como instrumento de presión contra España
Sputnik Mundo
Las decenas de miles de migrantes que entraron en la ciudad española de Ceuta no representan una invasión espontánea, advierte a Sputnik el director del... 31.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-31T18:40+0000
2026-07-31T18:40+0000
política
seguridad
españa
ceuta
marruecos
🌍 áfrica
📰 crisis migratoria en europa
📰 crisis migratoria en ceuta
españa
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174496321_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_17ba17386d9a3c3b62ea101d391e0853.jpg
Explicó que Marruecos es un aliado de Estados Unidos e Israel en el norte de África, mientras que España se negó a participar en la guerra contra Irán y también rechazó aumentar sus contribuciones a la OTAN.La ciudad autónoma de Ceuta vive la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar y tierra durante las últimas 24 horas. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla, el otro enclave español en el norte de África.Anteriormente, Italia suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos y varios socios europeos defendieron una política estricta frente a la inmigración irregular para proteger las fronteras exteriores de la comunidad.
https://noticiaslatam.lat/20260731/1174488606.html
españa
ceuta
marruecos
📰 crisis migratoria en ceuta
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174496321_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_d0727ea1f5518989a631f2b046c3830f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, españa, ceuta, marruecos, 🌍 áfrica, 📰 crisis migratoria en europa, 📰 crisis migratoria en ceuta, 💬 opinión y análisis
política, seguridad, españa, ceuta, marruecos, 🌍 áfrica, 📰 crisis migratoria en europa, 📰 crisis migratoria en ceuta, 💬 opinión y análisis

"Personas como un arma diplomática": experto explica quién utiliza a los marroquíes como instrumento de presión contra España

18:40 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Antonio SempereMigrantes regresan a Marruecos desde el enclave español de Ceuta
Migrantes regresan a Marruecos desde el enclave español de Ceuta - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Síguenos en
Las decenas de miles de migrantes que entraron en la ciudad española de Ceuta no representan una invasión espontánea, advierte a Sputnik el director del proyecto comunicacional Eureka News, Santiago Martínez. En sus palabras, en este caso "estamos hablando de la política ofensiva de Estados Unidos e Israel".
Explicó que Marruecos es un aliado de Estados Unidos e Israel en el norte de África, mientras que España se negó a participar en la guerra contra Irán y también rechazó aumentar sus contribuciones a la OTAN.
"Lo que estamos viendo estos días en Ceuta no es un desbordamiento o una invasión espontánea. Cuando a Rabat le interesa controlar su frontera, la controla. Es decir, es un Estado usando a personas como un arma diplomática", concluye.
La ciudad autónoma de Ceuta vive la mayor crisis migratoria en su frontera con Marruecos desde el 2021. Según estimaciones de las autoridades españolas, unas 60.000 personas entraron en el enclave por mar y tierra durante las últimas 24 horas. A pesar del refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera, miles de migrantes continúan intentando cruzar, mientras la cifra de fallecidos asciende ya a 57, indican fuentes policiales. La presión migratoria también ha alcanzado a Melilla, el otro enclave español en el norte de África.
Anteriormente, Italia suspendió el espacio Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Mientras tanto, Francia reforzó los controles fronterizos y varios socios europeos defendieron una política estricta frente a la inmigración irregular para proteger las fronteras exteriores de la comunidad.
Мигранты из Марокко пытаются пересечь границу с испанским анклавом Сеута - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2026
Multimedia
La frontera en tensión: España enfrenta una nueva crisis migratoria
18:01 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала