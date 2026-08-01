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China anuncia ambiciosos planes de energía nuclear y cadenas de suministro
China anuncia ambiciosos planes de energía nuclear y cadenas de suministro
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China aprobó cuatro nuevos proyectos de energía nuclear, con una inversión estimada de más de 170.000 millones de yuanes (unos 25.200 millones de dólares)... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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El Consejo de Estado autorizó la construcción de ocho nuevas unidades de generación nuclear y subrayó que los proyectos deberán cumplir los más altos estándares internacionales de seguridad, con una supervisión integral de toda la cadena de suministro, según Global Times.Los proyectos abarcan la segunda fase de la central de Jinqimen, en Zhejiang (costa este); la tercera fase de Taipingling, en Guangdong (sureste); además de nuevas plantas en Zhuanghe, provincia de Liaoning, y Laiyang, en Shandong (costa este).Las centrales incorporarán tecnologías nucleares chinas de tercera generación, como Hualong One 2.0 y Guohe One, desarrolladas de forma independiente para aumentar la capacidad de generación eléctrica y respaldar la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones.Además del impulso energético, Pekín ratificó su objetivo de completar el 95% de su red nacional de transporte principal para 2030, después de alcanzar un avance cercano al 91% en los últimos años, según South China Morning Post. El plan contempla fortalecer la conexión entre las principales regiones económicas del país mediante corredores ferroviarios, carreteras, vías fluviales y rutas logísticas que enlacen el interior con las zonas costeras y los mercados internacionales.Entre las obras estratégicas destaca el Canal Pinglu, destinado a conectar la región de Guangxi (sur) con el golfo de Beibu y facilitar un acceso más rápido hacia el sudeste asiático y las principales rutas marítimas.Las autoridades sostienen que, pese a la amplia cobertura actual de la infraestructura china, todavía existen cuellos de botella que limitan la integración entre regiones y la eficiencia del transporte de mercancías y pasajeros.El plan forma parte de una estrategia más amplia que también contempla el desarrollo de redes de agua, energía, telecomunicaciones, informática, servicios públicos subterráneos y logística, con el propósito de fortalecer la competitividad económica y la seguridad de las cadenas de suministro del país.
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China anuncia ambiciosos planes de energía nuclear y cadenas de suministro

08:16 GMT 01.08.2026
© AP Photo / Andy WongDelitos y accidentes graves caen a mínimos históricos en China en 2025
Delitos y accidentes graves caen a mínimos históricos en China en 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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China aprobó cuatro nuevos proyectos de energía nuclear, con una inversión estimada de más de 170.000 millones de yuanes (unos 25.200 millones de dólares), como parte de su estrategia para reforzar la seguridad energética y acelerar el desarrollo de infraestructura clave.
El Consejo de Estado autorizó la construcción de ocho nuevas unidades de generación nuclear y subrayó que los proyectos deberán cumplir los más altos estándares internacionales de seguridad, con una supervisión integral de toda la cadena de suministro, según Global Times.
Los proyectos abarcan la segunda fase de la central de Jinqimen, en Zhejiang (costa este); la tercera fase de Taipingling, en Guangdong (sureste); además de nuevas plantas en Zhuanghe, provincia de Liaoning, y Laiyang, en Shandong (costa este).
Las centrales incorporarán tecnologías nucleares chinas de tercera generación, como Hualong One 2.0 y Guohe One, desarrolladas de forma independiente para aumentar la capacidad de generación eléctrica y respaldar la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones.
Además del impulso energético, Pekín ratificó su objetivo de completar el 95% de su red nacional de transporte principal para 2030, después de alcanzar un avance cercano al 91% en los últimos años, según South China Morning Post.
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El plan contempla fortalecer la conexión entre las principales regiones económicas del país mediante corredores ferroviarios, carreteras, vías fluviales y rutas logísticas que enlacen el interior con las zonas costeras y los mercados internacionales.
Entre las obras estratégicas destaca el Canal Pinglu, destinado a conectar la región de Guangxi (sur) con el golfo de Beibu y facilitar un acceso más rápido hacia el sudeste asiático y las principales rutas marítimas.
Las autoridades sostienen que, pese a la amplia cobertura actual de la infraestructura china, todavía existen cuellos de botella que limitan la integración entre regiones y la eficiencia del transporte de mercancías y pasajeros.
El plan forma parte de una estrategia más amplia que también contempla el desarrollo de redes de agua, energía, telecomunicaciones, informática, servicios públicos subterráneos y logística, con el propósito de fortalecer la competitividad económica y la seguridad de las cadenas de suministro del país.
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