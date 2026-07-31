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Uso de redes sociales: la nueva estrategia de los grupos criminales para cometer trata de personas en Ecuador

Uso de redes sociales: la nueva estrategia de los grupos criminales para cometer trata de personas en Ecuador

Sputnik Mundo

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, este fenómeno delictivo en el país sudamericano adquiere matices cada... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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Lejos de limitarse a esquemas tradicionales de explotación, las redes criminales transnacionales y locales han diversificado sus métodos de captación a través de plataformas digitales y videojuegos, articulando la trata con economías ilícitas incluyendo el narcotráfico.Mientras el Estado cuenta con marcos normativos y planes de acción específicos, expertos advierten ante Sputnik que el subregistro histórico y la falta de presupuesto institucional limitan gravemente la protección real de las víctimas.¿Cuál es la situación actual?Las cifras oficiales revelan que, entre 2017 y 2024, se reportaron más de 1.000 casos de trata de personas en Ecuador. Las mujeres, niñas y adolescentes representan cerca del 84% de las víctimas totales del delito. Sin embargo, organismos internacionales y entidades de control advierten que esta cantidad representa apenas la superficie de una problemática atravesada por un profundo subregistro.Ante la expansión del delito, el Estado ecuatoriano ha desplegado diversas herramientas legales y programas para intentar reducir este delito. Asimismo, el marco punitivo es robusto mediante el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual tipifica y sanciona el uso de personas en actividades delictivas vinculadas a estructuras criminales y conflictos armados."A pesar de los esfuerzos, habría que reconocer condiciones más estructurales propias de la institucionalidad, que es la falta de financiamiento para estos servicios, y la sostenibilidad de estos servicios a nivel territorial, por fuera de las ciudades que ya cuentan con esta infraestructura", explica para este medio el sociólogo de la Prefectura de Manabí y docente universitario, Bryan Mendoza.De las calles al ecosistema digitalLa transformación tecnológica ha modificado radicalmente las estrategias de los tratantes. Las víctimas ya no son abordadas únicamente mediante ofertas de empleo engañosas en espacios públicos. Hoy, el ciberespacio se ha convertido en el terreno preferido de las redes criminales.El sociólogo explica que los menores de edad son blancos fáciles porque suelen percibir estas propuestas como una oportunidad de trabajo. Además, esto se presenta desde espacios en donde se sienten cómodos, seguros y con confianza: amigos, lugares educativos, pero también las redes sociales, que suelen ser los espacios nativos de estas generaciones.El reclutamiento para el crimen organizadoHistóricamente, la explotación sexual ha ocupado el primer lugar entre las finalidades de esta práctica ilegal en Ecuador. Sin embargo, el fenómeno se ha ampliado hacia nuevas modalidades delictivas en los últimos años. Según la normativa local, existen varias modalidades tipificadas, las cuales abarcan la explotación laboral, la mendicidad forzada, la adopción ilegal, el matrimonio servil, la extracción ilícita de órganos y el reclutamiento forzoso para grupos de delincuencia organizada.Mercedes Supliguicha, directora técnica de una organización que trabaja en la defensa de sobrevivientes de la trata de personas y de la violencia, detalla para esta agencia por qué este fenómeno es considerado un "multidelito".En la misma línea, Mendoza resalta que el COIP ya reconoce la penalidad de la trata orientada al "uso en actividades delictivas relacionadas con el conflicto armado interno y con los grupos de delincuencia organizada". Esto incluye el expendio de drogas, extorsiones, sicariato y labores logísticas para cuidar las operaciones ilícitas de las mafias, utilizando a las personas como recursos descartables y explotados de manera continua.Según la psicóloga, la precariedad económica que está viviendo actualmente Ecuador facilita que las organizaciones delictivas que planifican la trata de personas, tengan una mayor cantidad de víctimas a su disposición.Redes transnacionales y la invisibilidadLa dimensión internacional de la trata en Ecuador refleja la conexión directa con carteles y mafias globales. Se han desarticulado redes transnacionales de gran envergadura operando desde Quito, algunas con ramificaciones insólitas como el tráfico y transporte internacional.Por ejemplo, en marzo de este año, las autoridades desarticularon una organización de trata de personas que captaba a las víctimas con falsas ofertas de trabajo y terminaban en Camboya, sufriendo explotación laboral. La estructura criminal operaba con contratos simulados, listados de víctimas, registros de pagos y transferencias, informó el ministro del Interior, John Reimberg.Para Supliguicha lo importante es la actualización del estado ante esta problemática."Ecuador tiene un buen catálogo de políticas, pero no cubre absolutamente todo porque la trata de personas va mutando, van cambiando las modalidades de captación, las modalidades de explotación y los medios", concluye la experta.*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.

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