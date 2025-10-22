https://noticiaslatam.lat/20251022/las-exportaciones-de-camaron-en-ecuador-superan-a-las-de-petroleo-en-lo-que-va-del-2025-1167755573.html

Las exportaciones de camarón en Ecuador superan a las de petróleo en lo que va del 2025

22.10.2025

2025-10-22T09:28+0000

2025-10-22T09:28+0000

2025-10-22T09:28+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

exportaciones

El camarón suma 5.557 millones de dólares, superando así al petróleo en 300 millones en los primeros ocho meses del año. Esta ventaja del camarón se perfila para mantenerse, a diferencia de años anteriores, como en 2023, cuando el crudo lograba recuperarse al cierre del año.Las cifras oficiales revelan además que la totalidad de las exportaciones no petroleras ya exceden los 19.140 millones, mientras que las ventas petroleras solo generaron $5.257 millones. Este buen desempeño de las exportaciones no petroleras está sirviendo para amortiguar la fuerte caída en las ventas petroleras, que se encuentran en "el nivel más bajo de los últimos cinco años", según el Banco Central del Ecuador (BCE).Otro cambio notable en el ranking es la superación del cacao sobre el plátano como segundo producto de exportación no petrolero. Dicho cultivo y sus elaborados han alcanzado los 2.996 millones de dólares de enero a agosto, superando los 2.890 millones del plátano. Este desempeño extraordinario se debe inicialmente a un incremento en los precios, pero en los últimos meses ha sido impulsado por un aumento del volumen de producción, con un crecimiento monetario del 65% y del volumen en 36%.Las proyecciones del sector refuerzan esta tendencia. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao) espera cerrar 2025 con 4.500 millones en exportaciones. Por su parte, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) proyecta alcanzar los 4.150 millones al cierre del año. A pesar de una leve reducción en la producción bananera debido a factores climáticos y fitosanitarios, el sector espera un crecimiento del 5% en volumen en todo 2025.En términos generales, las exportaciones de Ecuador están marcando récords, con una cifra histórica de 19.149 millones en exportaciones no petroleras, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto no solo consolida al camarón, el cacao y plátano como referentes internacionales, sino que también genera un superávit de 3.712 millones en la balanza comercial no petrolera, evidenciando un crecimiento del 63,5%.También se destaca el desarrollo de las exportaciones de frutas no tradicionales, con crecimientos significativos: la pitahaya creció un 40% (179,9 millones), la piña un 27% (52 millones) y la granadilla un 67% (7 millones) de enero a agosto de 2025.

ecuador

2025

ecuador, daniel noboa, exportaciones