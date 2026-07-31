Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260731/china-se-convierte-en-uno-de-los-paises-favoritos-de-los-jovenes-africanos-segun-encuesta-1174483678.html
China se convierte en uno de los países favoritos de los jóvenes africanos, según encuesta
China se convierte en uno de los países favoritos de los jóvenes africanos, según encuesta
Sputnik Mundo
Una encuesta entre jóvenes africanos reveló un aumento en la percepción positiva hacia Pekín, impulsada por su cooperación en infraestructura, educación e... 31.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-31T08:08+0000
2026-07-31T08:08+0000
internacional
china
eeuu
washington
juventud
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172434111_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_71a8e4ac69b1525ddbc3e7236103434c.jpg
China fortaleció su imagen entre la juventud africana al consolidarse como una de las potencias extranjeras con mayor aceptación en el continente, de acuerdo con una encuesta de la Fundación Familia Ichikowitz. El estudio mostró que el 95% de los jóvenes que consideran influyente al país asiático califican de manera positiva su impacto en África.Aunque Estados Unidos continúa siendo percibido como la nación con mayor influencia en suelo africano, con 81% de menciones frente al 79% de China, la valoración sobre el papel del país asiático fue superior. La encuesta indicó que la percepción positiva de Pekín supera por 10 puntos porcentuales a la de Washington.Los resultados mantienen una tendencia observada en años recientes. En mediciones anteriores, China ya había sido considerada por los jóvenes africanos como la potencia extranjera con mayor impacto positivo, reflejando un cambio gradual en la percepción sobre los socios internacionales del continente.El sondeo también reveló que el 43% de los encuestados considera que la inversión en infraestructura y el desarrollo económico son las principales cualidades que debe ofrecer un aliado internacional. Otros participantes señalaron como prioridades el respeto a la soberanía, la democracia y los derechos humanos.Entre las iniciativas destacadas se encuentran programas de capacitación para jóvenes, proyectos educativos y grandes obras de infraestructura. De acuerdo con el estudio, la cooperación china ha contribuido a la construcción y modernización de carreteras, vías férreas, puentes y puertos en distintas regiones del continente.Los resultados reflejan que las nuevas generaciones africanas priorizan las oportunidades de crecimiento económico y empleo por encima de las rivalidades geopolíticas entre las principales potencias mundiales, valorando las alianzas que generan beneficios tangibles para sus comunidades.La encuesta concluye que la percepción favorable hacia China responde al impacto visible de sus proyectos de inversión y cooperación, al tiempo que evidencia un cambio en las preferencias de los jóvenes africanos, quienes buscan relaciones internacionales enfocadas en el desarrollo, la estabilidad y la creación de nuevas oportunidades para el continente.
https://noticiaslatam.lat/20260525/el-poder-suave-de-la-diplomacia-agricola-de-china-reluce-en-africa-1173590237.html
china
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172434111_3:0:914:683_1920x0_80_0_0_8473f4fbbc0ac44c0df45ecd74e271e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, eeuu, washington, juventud, sociedad
china, eeuu, washington, juventud, sociedad

China se convierte en uno de los países favoritos de los jóvenes africanos, según encuesta

08:08 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Ng Han GuanHombre usando su celular
Hombre usando su celular - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Síguenos en
Una encuesta entre jóvenes africanos reveló un aumento en la percepción positiva hacia Pekín, impulsada por su cooperación en infraestructura, educación e inversión. Los resultados reflejan que las nuevas generaciones valoran cada vez más las alianzas que generan oportunidades de desarrollo económico y fortalecen el crecimiento del continente.
China fortaleció su imagen entre la juventud africana al consolidarse como una de las potencias extranjeras con mayor aceptación en el continente, de acuerdo con una encuesta de la Fundación Familia Ichikowitz. El estudio mostró que el 95% de los jóvenes que consideran influyente al país asiático califican de manera positiva su impacto en África.
Aunque Estados Unidos continúa siendo percibido como la nación con mayor influencia en suelo africano, con 81% de menciones frente al 79% de China, la valoración sobre el papel del país asiático fue superior. La encuesta indicó que la percepción positiva de Pekín supera por 10 puntos porcentuales a la de Washington.
Los resultados mantienen una tendencia observada en años recientes. En mediciones anteriores, China ya había sido considerada por los jóvenes africanos como la potencia extranjera con mayor impacto positivo, reflejando un cambio gradual en la percepción sobre los socios internacionales del continente.
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
Internacional
El "poder suave" de la diplomacia agrícola de China reluce en África
25 de mayo, 08:18 GMT

Especialistas atribuyen esta valoración al incremento de la cooperación china en áreas como infraestructura, educación, tecnología e industrialización, además de una estrategia enfocada en apoyar proyectos de desarrollo económico sin condicionar las políticas internas de los países africanos.

El sondeo también reveló que el 43% de los encuestados considera que la inversión en infraestructura y el desarrollo económico son las principales cualidades que debe ofrecer un aliado internacional. Otros participantes señalaron como prioridades el respeto a la soberanía, la democracia y los derechos humanos.
Entre las iniciativas destacadas se encuentran programas de capacitación para jóvenes, proyectos educativos y grandes obras de infraestructura. De acuerdo con el estudio, la cooperación china ha contribuido a la construcción y modernización de carreteras, vías férreas, puentes y puertos en distintas regiones del continente.
Los resultados reflejan que las nuevas generaciones africanas priorizan las oportunidades de crecimiento económico y empleo por encima de las rivalidades geopolíticas entre las principales potencias mundiales, valorando las alianzas que generan beneficios tangibles para sus comunidades.
La encuesta concluye que la percepción favorable hacia China responde al impacto visible de sus proyectos de inversión y cooperación, al tiempo que evidencia un cambio en las preferencias de los jóvenes africanos, quienes buscan relaciones internacionales enfocadas en el desarrollo, la estabilidad y la creación de nuevas oportunidades para el continente.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала