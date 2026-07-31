https://noticiaslatam.lat/20260731/china-se-convierte-en-uno-de-los-paises-favoritos-de-los-jovenes-africanos-segun-encuesta-1174483678.html

China se convierte en uno de los países favoritos de los jóvenes africanos, según encuesta

China se convierte en uno de los países favoritos de los jóvenes africanos, según encuesta

Sputnik Mundo

Una encuesta entre jóvenes africanos reveló un aumento en la percepción positiva hacia Pekín, impulsada por su cooperación en infraestructura, educación e... 31.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-31T08:08+0000

2026-07-31T08:08+0000

2026-07-31T08:08+0000

internacional

china

eeuu

washington

juventud

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172434111_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_71a8e4ac69b1525ddbc3e7236103434c.jpg

China fortaleció su imagen entre la juventud africana al consolidarse como una de las potencias extranjeras con mayor aceptación en el continente, de acuerdo con una encuesta de la Fundación Familia Ichikowitz. El estudio mostró que el 95% de los jóvenes que consideran influyente al país asiático califican de manera positiva su impacto en África.Aunque Estados Unidos continúa siendo percibido como la nación con mayor influencia en suelo africano, con 81% de menciones frente al 79% de China, la valoración sobre el papel del país asiático fue superior. La encuesta indicó que la percepción positiva de Pekín supera por 10 puntos porcentuales a la de Washington.Los resultados mantienen una tendencia observada en años recientes. En mediciones anteriores, China ya había sido considerada por los jóvenes africanos como la potencia extranjera con mayor impacto positivo, reflejando un cambio gradual en la percepción sobre los socios internacionales del continente.El sondeo también reveló que el 43% de los encuestados considera que la inversión en infraestructura y el desarrollo económico son las principales cualidades que debe ofrecer un aliado internacional. Otros participantes señalaron como prioridades el respeto a la soberanía, la democracia y los derechos humanos.Entre las iniciativas destacadas se encuentran programas de capacitación para jóvenes, proyectos educativos y grandes obras de infraestructura. De acuerdo con el estudio, la cooperación china ha contribuido a la construcción y modernización de carreteras, vías férreas, puentes y puertos en distintas regiones del continente.Los resultados reflejan que las nuevas generaciones africanas priorizan las oportunidades de crecimiento económico y empleo por encima de las rivalidades geopolíticas entre las principales potencias mundiales, valorando las alianzas que generan beneficios tangibles para sus comunidades.La encuesta concluye que la percepción favorable hacia China responde al impacto visible de sus proyectos de inversión y cooperación, al tiempo que evidencia un cambio en las preferencias de los jóvenes africanos, quienes buscan relaciones internacionales enfocadas en el desarrollo, la estabilidad y la creación de nuevas oportunidades para el continente.

https://noticiaslatam.lat/20260525/el-poder-suave-de-la-diplomacia-agricola-de-china-reluce-en-africa-1173590237.html

china

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, washington, juventud, sociedad