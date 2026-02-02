Mundo
El plan de China para internacionalizar el yuan avanza con firmeza, reporta un medio
El plan de China para internacionalizar el yuan avanza con firmeza, reporta un medio
El diario 'South China Morning Post' realizó dicha afirmación en el marco de la decisión de Zambia de aceptar la divisa del gigante asiático para el pago de... 02.02.2026
Según señala la publicación, esta medida convierte a Zambia en la primera nación del continente africano en formalizar este tipo de transacciones fiscales en la moneda china, reflejando la creciente tendencia de buscar poner fin a la dependencia del dólar estadounidense.Zambia, el segundo mayor productor de cobre de África, ha tomado esta decisión basándose en una realidad económica pragmática. Dado que China es el mayor comprador de cobre del país y uno de sus principales acreedores, gran parte de los ingresos por exportaciones ya se liquidan en yuanes. Al permitir que las empresas mineras paguen directamente en esta moneda, el Gobierno busca optimizar sus flujos financieros y limitar la dependencia de terceros mercados.Desde el punto de vista operativo, el Banco de Zambia confirmó que los pagos en renminbi (otro nombre para el yuan) comenzaron a implementarse de manera efectiva a finales del año pasado. Para facilitar este proceso, la autoridad monetaria ha empezado a publicar una tasa de cambio oficial entre el kwacha zambiano y el yuan, lo que permite a los operadores mineros elegir esta divisa para saldar sus obligaciones tributarias de forma más directa y económica.Uno de los beneficios estratégicos clave para Zambia es la reducción de los costos de transacción y el ahorro en el servicio de la deuda con China, apunta el medio. Al mantener reservas en yuanes provenientes de los impuestos mineros, el país puede pagar sus préstamos a Pekín sin tener que recurrir a la conversión previa a dólares estadounidenses, lo que elimina tarifas bancarias y protege la economía nacional de la volatilidad en la liquidez del dólar.Los expertos coinciden en que la decisión es más financiera que ideológica, ya que responde a la necesidad de diversificar las reservas internacionales y alinear la política fiscal con los patrones reales del comercio exterior de Zambia.El caso de Zambia está siendo observado de cerca por otras naciones africanas con estrechos vínculos comerciales con China, como Kenia y Etiopía, que ya exploran mecanismos similares. Para Pekín, África se ha convertido en un terreno de prueba fundamental para su campaña de "monetarismo plural", demostrando que el yuan puede ganar terreno en la arquitectura financiera internacional a través de acuerdos bilaterales basados en el intercambio de materias primas.Este avance representa un éxito para la visión del presidente Xi Jinping de consolidar a China como una potencia financiera global. Aunque el yuan aún representa todavía una fracción pequeña de las reservas mundiales, su integración en los sistemas tributarios de países exportadores de recursos marca una nueva fase en la que el poder monetario chino comienza a igualar su ya consolidada influencia comercial y de inversión en el sur global.
El plan de China para internacionalizar el yuan avanza con firmeza, reporta un medio

07:34 GMT 02.02.2026
© Sputnik / Vladimir FedorenkoBilletes de yuanes chinos y dólares estadounidenses.
Billetes de yuanes chinos y dólares estadounidenses. - Sputnik Mundo, 1920, 02.02.2026
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
El diario 'South China Morning Post' realizó dicha afirmación en el marco de la decisión de Zambia de aceptar la divisa del gigante asiático para el pago de impuestos y regalías mineras.
Según señala la publicación, esta medida convierte a Zambia en la primera nación del continente africano en formalizar este tipo de transacciones fiscales en la moneda china, reflejando la creciente tendencia de buscar poner fin a la dependencia del dólar estadounidense.
Zambia, el segundo mayor productor de cobre de África, ha tomado esta decisión basándose en una realidad económica pragmática. Dado que China es el mayor comprador de cobre del país y uno de sus principales acreedores, gran parte de los ingresos por exportaciones ya se liquidan en yuanes. Al permitir que las empresas mineras paguen directamente en esta moneda, el Gobierno busca optimizar sus flujos financieros y limitar la dependencia de terceros mercados.
Desde el punto de vista operativo, el Banco de Zambia confirmó que los pagos en renminbi (otro nombre para el yuan) comenzaron a implementarse de manera efectiva a finales del año pasado. Para facilitar este proceso, la autoridad monetaria ha empezado a publicar una tasa de cambio oficial entre el kwacha zambiano y el yuan, lo que permite a los operadores mineros elegir esta divisa para saldar sus obligaciones tributarias de forma más directa y económica.
Uno de los beneficios estratégicos clave para Zambia es la reducción de los costos de transacción y el ahorro en el servicio de la deuda con China, apunta el medio. Al mantener reservas en yuanes provenientes de los impuestos mineros, el país puede pagar sus préstamos a Pekín sin tener que recurrir a la conversión previa a dólares estadounidenses, lo que elimina tarifas bancarias y protege la economía nacional de la volatilidad en la liquidez del dólar.
Los expertos coinciden en que la decisión es más financiera que ideológica, ya que responde a la necesidad de diversificar las reservas internacionales y alinear la política fiscal con los patrones reales del comercio exterior de Zambia.
El caso de Zambia está siendo observado de cerca por otras naciones africanas con estrechos vínculos comerciales con China, como Kenia y Etiopía, que ya exploran mecanismos similares. Para Pekín, África se ha convertido en un terreno de prueba fundamental para su campaña de "monetarismo plural", demostrando que el yuan puede ganar terreno en la arquitectura financiera internacional a través de acuerdos bilaterales basados en el intercambio de materias primas.
Este avance representa un éxito para la visión del presidente Xi Jinping de consolidar a China como una potencia financiera global. Aunque el yuan aún representa todavía una fracción pequeña de las reservas mundiales, su integración en los sistemas tributarios de países exportadores de recursos marca una nueva fase en la que el poder monetario chino comienza a igualar su ya consolidada influencia comercial y de inversión en el sur global.
