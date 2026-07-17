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El secreto detrás del liderazgo ruso en rompehielos, según un experto

El secreto detrás del liderazgo ruso en rompehielos, según un experto

Sputnik Mundo

La tradición ingenieril que se transmite de generación en generación desde la época soviética es el principal secreto para construir rompehielos que son únicos... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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Según el experto, Rusia siempre ha tenido el desafío de operar en el Ártico para abastecer regiones remotas y mantener la vida en asentamientos aislados.El desarrollo de su flota de rompehielos ha permitido a Moscú ampliar la Ruta Marítima del Norte tanto hacia el oeste como hacia el este, facilitando nuevas rutas de navegación y atrayendo socios internacionales, sostuvo.Y ahora, quienes necesitan rompehielos tienen que crear desde cero las tecnologías para construir un buque de propulsión nuclear, añadió Zibko.Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que hoy el país padece una grave escasez de rompehielos. Según él, en la actualidad Washington cuenta con un único rompehielos antiguo, mientras que Rusia posee una gran flota de estos buques. Además, añadió Trump, los estadounidenses intentaron construir su propio rompehielos nuevo, pero fracasaron.En el 2025, Putin indicó que Rusia es el único país capaz de producir en serie este tipo de buques. La flota rusa dispone actualmente de cuatro buques modernos del proyecto 22220 (Arktika, Sibir, Ural y Yakutia). A ellos se suman dos gigantes de la clase Arktika (Yamal y 50 Let Pobedi), así como dos rompehielos de menor calado, Taimyr y Vaigach.

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