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¿Cuáles son las razones por las que los puertos de China tienen un fuerte crecimiento este año?

¿Cuáles son las razones por las que los puertos de China tienen un fuerte crecimiento este año?

Sputnik Mundo

El sector del transporte en China mantuvo un desempeño estable durante los primeros cuatro meses de 2026, impulsado por el crecimiento del comercio exterior y... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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Datos divulgados por el Ministerio de Transporte chino (MOT) señalaron que el volumen de carga comercial alcanzó 18.170 millones de toneladas entre enero y abril, un aumento interanual de 3,6%.Los puertos chinos movilizaron 5.930 millones de toneladas de carga en ese período, lo que representó un crecimiento anual de 3,1%, mientras que el movimiento de carga vinculada al comercio exterior avanzó 5,5%.El tráfico de contenedores mostró uno de los mayores incrementos, al alcanzar 120 millones de unidades estándar, equivalente a un crecimiento interanual de 7,2%, de acuerdo con cifras oficiales citadas por Global Times. Parte del impulso provino de la apertura de nuevas rutas marítimas hacia mercados emergentes, particularmente en África, una región que ha ganado relevancia estratégica para el comercio chino.Según el directivo, estas nuevas conexiones permitirán mejorar la eficiencia logística y fortalecer las exportaciones chinas en sectores como electrónica, vehículos, productos químicos y materiales de construcción hacia los mercados africanos.El puerto de Qingdao también puso en operación en abril una nueva ruta de contenedores hacia África, con lo que ya suma 11 conexiones marítimas con distintas regiones del continente, incluyendo África Oriental, Occidental y del Norte.Gao sostuvo que la estrategia de abrir rutas hacia mercados emergentes evidencia una mayor diversificación del comercio internacional chino y un fortalecimiento de los vínculos económicos con países africanos y otras regiones en desarrollo.El comercio bilateral entre China y África alcanzó 126.840 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026, un incremento de 22,8% respecto al mismo período del año anterior, impulsado además por la entrada en vigor de la política china de arancel cero para 53 países africanos con relaciones diplomáticas con Pekín.En paralelo, el transporte aéreo de mercancías también mostró expansión. Solo en abril se inauguraron 21 nuevas rutas internacionales de carga aérea en China, reflejando un aumento de la demanda comercial y logística, según informó China News Service.

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