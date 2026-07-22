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Las encuestas "van a ser fundamentales" para la gestión de Kast ante las lluvias en Chile, señala experta

Las encuestas "van a ser fundamentales" para la gestión de Kast ante las lluvias en Chile, señala experta

Sputnik Mundo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, busca atender la emergencia climática que ha dejado muertos y destrozos en varias regiones, mientras su aprobación... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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Las fuertes tormentas que azotaron el territorio chileno en los últimos días no solo provocaron una decena de fallecidos y miles de damnificados, sino que también demandan la respuesta del Gobierno de José Antonio Kast, que busca sortear los cuestionamientos y torcer la tendencia a la baja en su aprobación.Kast anunció el 20 de julio la declaración de "estado de excepción de catástrofe" para la región de Coquimbo y parte de la región de Atacama, las más afectadas por las lluvias y fuertes vientos que causaron destrozos en viviendas y edificios públicos, así como inundaciones en varias zonas del país. El mandatario también dispuso el despliegue de efectivos militares en las regiones y anunció la asignación de recursos especiales para atender las emergencias a través de los diferentes Comités Comunales para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).Sin embargo, la respuesta de Kast y el resto del Gobierno también fue objeto de críticas, principalmente por la demora en decretar la emergencia y hacer efectiva la respuesta. Uno de los más duros fue el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, que consultado por el canal T13 calificó la respuesta como "una vergüenza" y aseguró que los municipios se encuentran "completamente solos" y "en completo abandono" como consecuencia de una falta de coordinación efectiva.Los cuestionamientos obligaron a Kast a decretar finalmente el estado de excepción para Coquimbo y comprometieron, por ejemplo, al ministro de Defensa, Fernando Barros, que se encontraba en Hawái participando de ejercicios militares conjuntos y fue señalado por su ausencia durante la emergencia. "No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones, estábamos trabajando", se defendió en conferencia de prensa.Las críticas contra la respuesta del Gobierno coincidieron con la divulgación de una encuesta de la consultora Pulso Ciudadano que indica que la aprobación de Kast cayó al 28,9%, el número más bajo desde su asunción en marzo de 2026 y que consolida una tendencia a la baja en la imagen del Gobierno.El "descontento" de la poblaciónEn diálogo con Sputnik, la analista política chilena Natalie Rojas señaló que, a pesar de que Kast llegó al poder con un eslogan de "Gobierno de emergencia", se le ha dificultado dar una respuesta coordinada a la crisis climática desde la administración central y tan solo ha reaccionado "de manera improvisada" frente a las diferentes necesidades.Para la experta, la falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno no solo ha generado molestias en los alcaldes de las regiones más afectadas, sino también en sectores de la población que se mantuvieron sin servicios o aislados durante días.Rojas vinculó el malestar de la población por la emergencia climática con el sinsabor que la gestión actual parece dejarle a muchos de sus votantes en otras áreas clave como la seguridad ciudadana, la economía o el combate a la migración irregular. En ese sentido, sostuvo que la prematura remoción de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por la ausencia de un plan o el aumento en el precio de los combustibles, por ejemplo, alimentaron la caída en la aprobación del jefe de Estado.A eso se suman las complicaciones que tuvo el Gobierno para conseguir la aprobación parlamentaria de su proyecto de ley de Megarreforma, una extensa iniciativa legislativa que contiene varios de los pilares del programa de Kast en materia tributaria con la expectativa de incentivar la inversión a partir de exoneraciones a empresas y recortes en el gasto público. Rojas consideró contraproducente que el Gobierno haya insistido en terminar de aprobar el proyecto en el Congreso, aun cuando los efectos de la emergencia climática no habían sido resueltos.Un Gobierno pendiente de las encuestasLa analista señaló que el equipo de Kast ha dado gran valor a las encuestas, al filtrar posibles medidas para comprobar la reacción de la población y, si es negativa, retractarse de ellas. "Creo que lo que pueda salir de las encuestas que salen domingo (26 de julio) en la noche, y se empiezan a analizar los lunes… creo que van a ser fundamentales para este Gobierno para ver por dónde agarrar la crisis", complementó.Para la experta, es posible que durante los primeros días el Gobierno de Kast percibiera la emergencia climática como una oportunidad para mejorar su imagen. Así lo indican, señaló, varias de las publicaciones en redes sociales institucionales que mostraron paso a paso los preparativos para la respuesta a las tormentas y exhibieron puntualmente al presidente en recorridas bajo la lluvia y vistiendo uniforme militar.Esas expectativas parecieron haber sido ratificadas por estudios como el de la consultora Cadem, que el 19 de julio consignó que la aprobación de Kast había subido tres puntos hasta ubicarse en 39%. El informe subrayaba que "el 52% cree que el Gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada".Rojas opinó que, más allá de la divergencia entre los estudios de opinión, la aprobación del mandatario ha tenido hasta ahora una indudable tendencia a la baja y los gestos que pudieron haberlo colocado en mejor posición "al pasar los días se comienzan a agotar", por lo que es probable que la imagen de Kast siga cayendo en los siguientes estudios.Esto, advirtió, puede volverse importante para una Administración que ha demostrado la importancia que le da a los estudios de opinión, particularmente en la decisión de remover, en mayo pasado, tanto a la ministra Steinert como a la vocera del Gobierno, María Sedini, luego de que aparecieran consistentemente como las peor evaluadas por la población.Rojas explicó que, desde su asunción, el Gobierno de Kast se ha caracterizado por una estrategia comunicacional de "inundar la zona" similar a la desplegada por el Gobierno de Donald Trump en EEUU, apuntando a acaparar el debate público a través de constantes anuncios en diferentes temas.

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