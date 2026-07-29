https://noticiaslatam.lat/20260729/yemen-actua-en-defensa-propia-al-responder-militarmente-a-arabia-saudita-senala-un-ministro-yemeni-1174461386.html

Yemen actúa en defensa propia al responder militarmente a Arabia Saudita, señala un ministro yemení

Yemen actúa en defensa propia al responder militarmente a Arabia Saudita, señala un ministro yemení

Sputnik Mundo

Las tensiones entre Yemen y Arabia Saudita son resultado de una escalada militar por parte de esta última, expresó para Sputnik el militar y ministro yemení... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T14:40+0000

2026-07-29T14:40+0000

2026-07-29T14:40+0000

defensa

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

yemen

arabia saudita

irán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

💬 opinión y análisis

ansarolá

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0f/1150501113_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_eb70d8681d436812b385824b9566f406.jpg

Yemen no había emprendido ninguna acción agresiva antes de que, el 13 de julio, las FFAA saudíes bombardearan la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto internacional de la capital, Saná, recordó Qader.Por lo tanto, los golpes asestados por los hutíes yemeníes contra la ciudad industrial saudí de Jizán y Yanbu, así como contra instalaciones petroleras y buques cisterna, constituyen el ejercicio del derecho legítimo de Yemen a la autodefensa y a las represalias, opinó el militar.Para el político, los agresores no tienen más remedio que hacer lo siguiente:En caso de que se cumplan estos puntos, se logrará una desescalada, los yemeníes tendrán derecho a decidir por sí mismos su futuro político y los países agresores podrán proteger sus fronteras y recursos, sugirió Qader.Arabia Saudita impuso un bloqueo sobre el norte de Yemen tras la llegada al poder del movimiento Ansarolá (hutíes) en Saná en 2014 y controla el espacio aéreo de ese país.El 13 de julio, el aeropuerto de Saná sufrió ataques aéreos antes de que aterrizara un avión procedente de Irán. El movimiento culpó a Riad del incidente y anunció la suspensión del alto al fuego que estaba vigente desde octubre de 2022.El 20 de julio, los hutíes anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudita en respuesta a medidas similares adoptadas por Riad contra el aeropuerto de la capital yemení.

https://noticiaslatam.lat/20260726/iran-fija-su-posicion-respecto-al-conflicto-entre-arabia-saudita-y-los-huties-1174423643.html

yemen

arabia saudita

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, yemen, arabia saudita, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 💬 opinión y análisis, ansarolá