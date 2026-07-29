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Yemen actúa en defensa propia al responder militarmente a Arabia Saudita, señala un ministro yemení
Yemen actúa en defensa propia al responder militarmente a Arabia Saudita, señala un ministro yemení
Sputnik Mundo
Las tensiones entre Yemen y Arabia Saudita son resultado de una escalada militar por parte de esta última, expresó para Sputnik el militar y ministro yemení... 29.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-29T14:40+0000
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Yemen no había emprendido ninguna acción agresiva antes de que, el 13 de julio, las FFAA saudíes bombardearan la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto internacional de la capital, Saná, recordó Qader.Por lo tanto, los golpes asestados por los hutíes yemeníes contra la ciudad industrial saudí de Jizán y Yanbu, así como contra instalaciones petroleras y buques cisterna, constituyen el ejercicio del derecho legítimo de Yemen a la autodefensa y a las represalias, opinó el militar.Para el político, los agresores no tienen más remedio que hacer lo siguiente:En caso de que se cumplan estos puntos, se logrará una desescalada, los yemeníes tendrán derecho a decidir por sí mismos su futuro político y los países agresores podrán proteger sus fronteras y recursos, sugirió Qader.Arabia Saudita impuso un bloqueo sobre el norte de Yemen tras la llegada al poder del movimiento Ansarolá (hutíes) en Saná en 2014 y controla el espacio aéreo de ese país.El 13 de julio, el aeropuerto de Saná sufrió ataques aéreos antes de que aterrizara un avión procedente de Irán. El movimiento culpó a Riad del incidente y anunció la suspensión del alto al fuego que estaba vigente desde octubre de 2022.El 20 de julio, los hutíes anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudita en respuesta a medidas similares adoptadas por Riad contra el aeropuerto de la capital yemení.
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Yemen actúa en defensa propia al responder militarmente a Arabia Saudita, señala un ministro yemení
Las tensiones entre Yemen y Arabia Saudita son resultado de una escalada militar por parte de esta última, expresó para Sputnik el militar y ministro yemení, Hamid Abdel Qader. Así comentó los ataques de represalia contra instalaciones saudíes, tras el bombardeo del aeropuerto de Saná por parte de Riad para impedir el aterrizaje de un avión iraní.
Yemen no había emprendido ninguna acción agresiva antes de que, el 13 de julio, las FFAA saudíes bombardearan la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto internacional de la capital, Saná, recordó Qader.
Por lo tanto, los golpes asestados por los hutíes yemeníes contra la ciudad industrial saudí de Jizán y Yanbu, así como contra instalaciones petroleras y buques cisterna, constituyen el ejercicio del derecho legítimo de Yemen a la autodefensa y a las represalias, opinó el militar.
Para el político, los agresores no tienen más remedio que hacer lo siguiente:
Levantar el bloqueo
de los aeropuertos y puertos marítimos de Yemen.
Crear un fondo para la reconstrucción de ese país y pagarle las indemnizaciones.
Liberar a los prisioneros de guerra bajo el intercambio "todos por todos".
Retirar sus tropas de todos los territorios ocupados.
No intervenir en los asuntos internos de Yemen.
En caso de que se cumplan estos puntos, se logrará una desescalada, los yemeníes tendrán derecho a decidir por sí mismos su futuro político
y los países agresores podrán proteger sus fronteras y recursos, sugirió Qader.
Arabia Saudita impuso un bloqueo sobre el norte de Yemen tras la llegada al poder del movimiento Ansarolá (hutíes) en Saná en 2014 y controla el espacio aéreo de ese país.
El 13 de julio, el aeropuerto de Saná sufrió ataques aéreos antes de que aterrizara un avión procedente de Irán. El movimiento culpó a Riad del incidente y anunció la suspensión del alto al fuego que estaba vigente desde octubre de 2022.
El 20 de julio, los hutíes anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudita
en respuesta a medidas similares adoptadas por Riad contra el aeropuerto de la capital yemení.
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