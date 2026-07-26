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Irán fija su posición respecto al conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes
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Teherán está dispuesto a contribuir al proceso de la resolución del conflicto entre Arabia Saudita y el movimiento Ansarolá (los hutíes), declaró el ministro... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, consideró que el problema de Yemen ha de resolverse mediante el diálogo y recalcó que países como Irán y otros Estados de la región podrían prestar su apoyo al proceso.El 13 de julio, el aeropuerto internacional de Saná, en Yemen, fue objeto de ataques aéreos antes de que aterrizara un avión procedente de Irán en el que, según Ansarolá, viajaban miembros de su cúpula.Mientras que el Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la autoría de esos bombardeos, los hutíes atribuyeron los golpes a Arabia Saudita, dieron por terminada la tregua con Riad y lanzaron sus propios ataques contra el aeropuerto saudí de Abha.Con ello, el movimiento anunció la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en respuesta al suceso en el aeropuerto internacional de Saná.
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Irán fija su posición respecto al conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes

12:11 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbás Aragchí, el jefe de la diplomacia iraní
Abás Aragchí, el jefe de la diplomacia iraní - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
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Teherán está dispuesto a contribuir al proceso de la resolución del conflicto entre Arabia Saudita y el movimiento Ansarolá (los hutíes), declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abás Aragchí.
"Hemos manifestado nuestra disposición a desempeñar un papel constructivo, y nuestros amigos de Arabia Saudita la conocen", recogen los medios iraníes las palabras del canciller.
Asimismo, consideró que el problema de Yemen ha de resolverse mediante el diálogo y recalcó que países como Irán y otros Estados de la región podrían prestar su apoyo al proceso.
El 13 de julio, el aeropuerto internacional de Saná, en Yemen, fue objeto de ataques aéreos antes de que aterrizara un avión procedente de Irán en el que, según Ansarolá, viajaban miembros de su cúpula.
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Mientras que el Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la autoría de esos bombardeos, los hutíes atribuyeron los golpes a Arabia Saudita, dieron por terminada la tregua con Riad y lanzaron sus propios ataques contra el aeropuerto saudí de Abha.
Con ello, el movimiento anunció la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en respuesta al suceso en el aeropuerto internacional de Saná.
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