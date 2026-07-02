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México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"
México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"
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A pesar de que la Administración Trump decidió no renovar el T-MEC por otros 16 años, el Gobierno mexicano tiene la certeza de que este tratado de libre... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario mexicano señaló que Washington tiene "legítimas preocupaciones" sobre la conveniencia del acuerdo para los intereses económicos estadounidenses, y reconoció que desde la Casa Blanca hay un interés por "modificarlo sustancialmente".Con la decisión de EEUU, el T-MEC se mantendrá activo hasta 2036.
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México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"

22:23 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Marco UgarteMarcelo Ebrard
Marcelo Ebrard - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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A pesar de que la Administración Trump decidió no renovar el T-MEC por otros 16 años, el Gobierno mexicano tiene la certeza de que este tratado de libre comercio "ha sido probablemente el tratado más exitoso que se ha firmado en el mundo", aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
El funcionario mexicano señaló que Washington tiene "legítimas preocupaciones" sobre la conveniencia del acuerdo para los intereses económicos estadounidenses, y reconoció que desde la Casa Blanca hay un interés por "modificarlo sustancialmente".
Revisión del T-MEC: Estados Unidos se va a resistir a la industrialización de México - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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Revisión del T-MEC: "Estados Unidos se va a resistir a la industrialización de México"
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Con la decisión de EEUU, el T-MEC se mantendrá activo hasta 2036.
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