México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"

El funcionario mexicano señaló que Washington tiene "legítimas preocupaciones" sobre la conveniencia del acuerdo para los intereses económicos estadounidenses, y reconoció que desde la Casa Blanca hay un interés por "modificarlo sustancialmente".Con la decisión de EEUU, el T-MEC se mantendrá activo hasta 2036.
A pesar de que la Administración Trump decidió no renovar el T-MEC por otros 16 años, el Gobierno mexicano tiene la certeza de que este tratado de libre comercio "ha sido probablemente el tratado más exitoso que se ha firmado en el mundo", aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
El funcionario mexicano señaló que Washington tiene "legítimas preocupaciones" sobre la conveniencia del acuerdo para los intereses económicos estadounidenses, y reconoció que desde la Casa Blanca hay un interés por "modificarlo sustancialmente".