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México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"

México elogia al T-MEC tras anuncio de EEUU de no renovarlo: "Es el tratado comercial más exitoso"

Sputnik Mundo

A pesar de que la Administración Trump decidió no renovar el T-MEC por otros 16 años, el Gobierno mexicano tiene la certeza de que este tratado de libre... 02.07.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario mexicano señaló que Washington tiene "legítimas preocupaciones" sobre la conveniencia del acuerdo para los intereses económicos estadounidenses, y reconoció que desde la Casa Blanca hay un interés por "modificarlo sustancialmente".Con la decisión de EEUU, el T-MEC se mantendrá activo hasta 2036.

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