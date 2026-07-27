China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, dice Xi Jinping
© AP Photo / Tingshu WangEl presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de China, Xi Jinping, el 13 de mayo de 2025
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El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le dijo además que su nación le concede "gran importancia a la posición internacional y a la influencia" del país sudamericano, según informó la agencia Xinhua.
De acuerdo con el medio, Xi Jinping le dijo a Lula que ambas naciones, como miembros importantes del sur global, "deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización".
Lula, por su parte, detalló a través de redes sociales que ambas naciones reiteraron su compromiso con la defensa del multilateralismo, además de que acordaron mantener "una estrecha coordinación" en instancias internacionales como la ONU o los propios BRICS.
Lula, por su parte, detalló a través de redes sociales que ambas naciones reiteraron su compromiso con la defensa del multilateralismo, además de que acordaron mantener "una estrecha coordinación" en instancias internacionales como la ONU o los propios BRICS.
En medio de la disputa entre Argentina y Brasil, China expresó su respaldo a Brasil al reiterar su apoyo al Gobierno de Lula y su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral. Pekín destacó la importancia de su asociación estratégica con Brasil, uno de sus principales aliados comerciales y políticos en América Latina.
La tensión diplomática entre Argentina y Brasil se da luego de que el presidente argentino, Javier Milei, lanzara duras críticas contra su homólogo brasileño durante un acto político, lo que llevó a Brasilia a convocar al embajador argentino y llamar a consultas a su representante en Buenos Aires.
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