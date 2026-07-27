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China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, dice Xi Jinping

China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, dice Xi Jinping

Sputnik Mundo

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le dijo... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el medio, Xi Jinping le dijo a Lula que ambas naciones, como miembros importantes del sur global, "deben mantenerse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización". Lula, por su parte, detalló a través de redes sociales que ambas naciones reiteraron su compromiso con la defensa del multilateralismo, además de que acordaron mantener "una estrecha coordinación" en instancias internacionales como la ONU o los propios BRICS.En medio de la disputa entre Argentina y Brasil, China expresó su respaldo a Brasil al reiterar su apoyo al Gobierno de Lula y su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral. Pekín destacó la importancia de su asociación estratégica con Brasil, uno de sus principales aliados comerciales y políticos en América Latina.La tensión diplomática entre Argentina y Brasil se da luego de que el presidente argentino, Javier Milei, lanzara duras críticas contra su homólogo brasileño durante un acto político, lo que llevó a Brasilia a convocar al embajador argentino y llamar a consultas a su representante en Buenos Aires.

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