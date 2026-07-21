Trump advierte que EEUU golpeará "con mucha fuerza" cualquier instalación nuclear iraní

En ese sentido, aseguró que EEUU está listo para atacar cualquier instalación que Irán pretenda reconstruir para supuestamente desarrollar armas nucleares, una acusación sin pruebas que el país persa ha negado en todo momento.El Comando Central de Estados Unidos afirmó que los ataques fueron en respuesta a las acciones iraníes contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio.
El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió en que el daño que las fuerzas norteamericanas han infligido a la infraestructura nuclear iraní es de gran envergadura, tanto que, según él, Teherán tardará hasta 25 años en recuperarse de tal afectación.
En ese sentido, aseguró que EEUU está listo para atacar cualquier instalación que Irán pretenda reconstruir para supuestamente desarrollar armas nucleares, una acusación sin pruebas que el país persa ha negado en todo momento.
"Están intentando posiblemente reactivar un emplazamiento. Atacaremos ese emplazamiento. Cualquier emplazamiento donde siquiera estén pensando en armas nucleares, lo atacaremos con mucha, mucha fuerza", dijo Trump a los periodistas.
El Comando Central de Estados Unidos afirmó que los ataques fueron en respuesta a las acciones iraníes contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio.
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