EEUU podría realizar en Cuba una operación similar a la de Venezuela, dice Trump

"Posiblemente, es posible", dijo el mandatario en una entrevista con un medio estadounidense al ser consultado sobre la probabilidad de una operación en Cuba similar a la que tuvo lugar en Venezuela.📆 El 3 de enero, EEUU ejecutó un ataque militar sin precedentes en Venezuela, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Washington podría llevar a cabo en la isla una operación similar a la realizada en Venezuela.
"Posiblemente, es posible", dijo el mandatario en una entrevista con un medio estadounidense al ser consultado sobre la probabilidad de una operación en Cuba similar a la que tuvo lugar en Venezuela.
📆 El 3 de enero, EEUU ejecutó un ataque militar sin precedentes en Venezuela, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).