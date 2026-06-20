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EEUU podría realizar en Cuba una operación similar a la de Venezuela, dice Trump
EEUU podría realizar en Cuba una operación similar a la de Venezuela, dice Trump
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El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Washington podría llevar a cabo en la isla una operación similar a la realizada en Venezuela. 20.06.2026, Sputnik Mundo
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"Posiblemente, es posible", dijo el mandatario en una entrevista con un medio estadounidense al ser consultado sobre la probabilidad de una operación en Cuba similar a la que tuvo lugar en Venezuela.📆 El 3 de enero, EEUU ejecutó un ataque militar sin precedentes en Venezuela, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.
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EEUU podría realizar en Cuba una operación similar a la de Venezuela, dice Trump

00:01 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Markus SchreiberDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Washington podría llevar a cabo en la isla una operación similar a la realizada en Venezuela.
"Posiblemente, es posible", dijo el mandatario en una entrevista con un medio estadounidense al ser consultado sobre la probabilidad de una operación en Cuba similar a la que tuvo lugar en Venezuela.

📆 El 3 de enero, EEUU ejecutó un ataque militar sin precedentes en Venezuela, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.
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