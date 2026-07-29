https://noticiaslatam.lat/20260729/chavez-en-linea-la-iniciativa-para-preservar-la-memoria-del-expresidente-venezolano-mediante-la-ia-1174455206.html

"Chávez en Línea": la iniciativa para preservar la memoria del expresidente venezolano mediante la IA

"Chávez en Línea": la iniciativa para preservar la memoria del expresidente venezolano mediante la IA

Sputnik Mundo

La Fundación Hugo Chávez y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez presentaron "Chávez en Línea", una plataforma digital que... 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T04:43+0000

2026-07-29T04:43+0000

2026-07-29T04:43+0000

américa latina

hugo chávez

adán chávez

elizabeth cabezas

caracas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0e/1124391665_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_ab163800aab7518d0f8152fdde9827a2.jpg

El lanzamiento se realizó en la Sala Patria Grande, de la ciudad de Caracas, en el marco del 72.º aniversario de su natalicio.En el acto, la vicepresidenta de la Fundación, Ana Sofía Cabezas, y la directora de Contenido e Investigación, Rossana Álvarez, explicaron para Sputnik que el proyecto nace de la necesidad de resguardar el fondo documental del expresidente bolivariano y ponerlo a disposición de investigadores, estudiantes y el público en general.Un salto tecnológico"Chávez en Línea es una herramienta producto del trabajo conjunto de dos instituciones hermanas: la Fundación Hugo Chávez, liderada por Rosa Virginia Chávez, y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez, dirigido por el profesor Adán Chávez", explicó Cabezas.La funcionaria enfatizó que ambas entidades comparten la necesidad de garantizar que el fondo documental del expresidente quede protegido. "Siguiendo los pasos de 'Todo Chávez' surge esta plataforma que consolida discursos, juegos audiovisuales, fotografías inéditas y artículos de prensa como las columnas 'Patriota' y 'Por Ahora', publicados entre 1994 y 1996", detalló.La plataforma no solo es un mero repositorio. Con más de 6.500 documentos a disposición del público, la gran apuesta tecnológica reside en su buscador asistido por inteligencia artificial. "Permite interactuar de manera muy fluida con los documentos para facilitar todo el proceso de investigación", señaló Cabezas, quien adelantó que los videos del comandante están alojados directamente en la web, sin depender de plataformas externas, como parte de una estrategia de autonomía digital.Información segura y confiable"La colección reúne todos los discursos, entrevistas y escritos desde 1974 hasta 2013, además de obras biográficas, testimonios y piezas de la pinacoteca de Chávez, quien era un ávido pintor" subrayó por su parte Rossana Álvarez, quien destacó que la galería fotográfica supera las 60 imágenes y que el archivo incluye manuscritos originales: "Es un archivo vivo que estará en constante alimentación".Álvarez reiteró que el motor de inteligencia artificial es "producción nacional" y que el sistema está "blindado contra la posibilidad de hackeo", con un equipo dedicado a garantizar la veracidad de la información y la integridad de los datos. "Sin duda alguna, es una herramienta que estamos utilizando para el bien, en la memoria de nuestro país y de nuestra historia contemporánea, a través de la memoria del gran líder de la Revolución bolivariana", concluyó.Para las integrantes de la Fundación Hugo Chávez, esta iniciativa no solo conmemora un natalicio, sino que planta una bandera en la batalla por la memoria histórica en la era digital, ofreciendo a investigadores, estudiantes y curiosos una llave maestra para adentrarse en la obra y el pensamiento de un líder que aún sigue muy presente en el imaginario y praxis política de la nación suramericana.

https://noticiaslatam.lat/20260725/bolivar-en-el-siglo-xxi-dirigentes-venezolanos-reivindican-su-pensamiento-frente-a-los-desafios-1174406735.html

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

hugo chávez, adán chávez, elizabeth cabezas, caracas, 💬 opinión y análisis