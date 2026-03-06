https://noticiaslatam.lat/20260306/a-13-anos-de-su-fallecimiento-el-legado-de-hugo-chavez-se-mantiene-vivo-en-venezuela-1172177531.html

A 13 años de su fallecimiento, el legado de Hugo Chávez se mantiene vivo en Venezuela

A 13 años de su fallecimiento, el legado de Hugo Chávez se mantiene vivo en Venezuela

Sputnik Mundo

La conmemoración del 13° aniversario del fallecimiento del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, ha despertado reflexiones en diversos... 06.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-06T04:16+0000

2026-03-06T04:16+0000

2026-03-06T04:23+0000

américa latina

hugo chávez

venezuela

sociedad

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/06/1172177374_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f9062b1a5c2e20acf7a673dcc3e2f2f7.jpg

En este contexto, Sputnik recoge las voces de la socióloga y miliciana Marisol Olmeta, la antropóloga Yamileth Romero y la periodista Dariela Tello, quienes abordan el legado del exmandatario venezolano, así como la pertinencia de su pensamiento de cara a la coyuntura actual."Nos dejó valores"Para Olmeta, el aprendizaje más profundo que dejó Chávez fue "el despertar de la conciencia y la dignidad". En su análisis, el comandante actuó como un "tremendo pedagogo" que transformó la pasividad en protagonismo. "Aprendimos que el pueblo no es un espectador de la historia", afirmó, destacando cómo se despojó a la patria de su condición abstracta para convertirla en "un sentimiento vivo que se lleva en el pecho y se defiende con el alma".Olmeta subrayó además la pasión como motor político y la resiliencia como escudo frente a más de dos décadas de asedio, un aprendizaje para "no rendirnos nunca, ni en las horas más oscuras, manteniendo siempre la mirada puesta en el horizonte de justicia social".La antropóloga Yamileth Romero enfatizó un conjunto de virtudes prácticas y espirituales: "Humildad y estrategia, compromiso y entrega, responsabilidad y gestión, y finalmente amor a la patria y amor a los venezolanos". Romero considera que la figura de Chávez trascendió la de un jefe de Estado para convertirse en un faro ético. "Nos dejó valores, principios, ética, moral. Es un ser humano intachable", sentenció.Por su parte, la periodista Dariela Tello propuso una mirada que integra la totalidad de su experiencia vital, invitando a conocerlo "desde su nacimiento en Sabaneta de Barinas" hasta su consolidación como el líder político más importante de la historia contemporánea del país. Tello valoró su capacidad para asumir la responsabilidad de sus actos y llamó a atesorar "tanto sus victorias como sus derrotas" para evitar que las campañas publicitarias lo conviertan en un "panfleto".El mensaje para el presenteFrente a la interrogante sobre cuál sería la postura de Chávez ante la situación actual, las entrevistadas coincidieron en la urgencia de la unidad. Olmeta visualizó un llamado a no desmoralizarse recordando que "las batallas más duras se le entregan a los soldados más valientes". Su énfasis estaría en la "unidad absoluta, unidad, unidad y más unidad, por encima de cualquier diferencia personal o egoísmo".Yamileth Romero profundizó en un llamado a la intelectualidad y la praxis política. Chávez, dijo, haría un exhorto a "investigar, estudiar, leer, analizar, reflexionar" y desarrollar un pensamiento crítico que debe llevarse a la práctica en todos los espacios, especialmente en la comuna.Insistiría, según la antropóloga, en que "no solo es salvar al planeta, sino salvar a la humanidad". Dariela Tello ofreció una reflexión compleja al considerar que Chávez no se veía a sí mismo como "una obra acabada"."Considero que nos exhortaría a una profunda y cruda reflexión, se haría responsable y nos emplazaría a hurgar en las raíces de nuestra historia el origen de toda separación, así como denunciaría enardecido a los bombardeos sobre los pueblos, a las muertes civiles, al hecho de que los ejércitos están siendo arrastrados a guerras injustas e ilegales. También nos recordaría a Bolívar, su vaticinio sobre los Estados Unidos que aún hoy 'parecen destinados por la providencia, a plagar la América (ahora el mundo) de miseria en nombre de la libertad' y exhortaría a los líderes del mundo a salvaguardar la paz, renunciando a su pretensión soberbia de tener la razón", opina Tello.Trece años después, Olmeta, Romero y Tello coinciden en que la vigencia de Chávez no es un asunto de nostalgia, sino de oficio político. El aprendizaje de la dignidad, la convocatoria a la unidad y la exigencia de una reflexión profunda emergen como las coordenadas principales de un legado que, a juzgar por estas voces, sigue teniendo mucho que decir en la compleja coyuntura venezolana."Nos enseñó a no rendirnos"La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, rindió un homenaje al líder revolucionario, recordando su legado de amor por la patria y su inquebrantable lucha por la justicia social.A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, la mandataria expresó que la presencia del comandante Chávez "se siente viva en cada batalla y en cada victoria del pueblo venezolano". Rodríguez destacó que el líder bolivariano "se fundió con el pueblo", convirtiendo la esperanza eterna en el corazón de la nación.

https://noticiaslatam.lat/20260306/1172175711.html

https://noticiaslatam.lat/20260305/1172127665.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

hugo chávez, venezuela, sociedad, eeuu