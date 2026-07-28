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Teherán promete cerrar el paso por Ormuz a todos que usen activos iraníes congelados

Teherán promete cerrar el paso por Ormuz a todos que usen activos iraníes congelados

Sputnik Mundo

El país persa prohibirá el paso por el estrecho de Ormuz a los países y empresas que apoyen la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, de aprovechar... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T18:57+0000

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El 23 de julio, el presidente estadounidense declaró que su país utilizará los activos iraníes que se encuentran bajo control de Washington para compensar los posibles daños causados a buques y cargas marítimas en el contexto del continuo bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los militares de EEUU.Washington mantiene congelados activos financieros iraníes en territorio estadounidense desde 1979, una medida que forma parte de las sanciones impuestas por sucesivas Administraciones para presionar a Teherán.Estos fondos, junto a decenas de miles de millones de dólares en activos iraníes bloqueados en bancos de terceros países continúan siendo un elemento central en las negociaciones nucleares y diplomáticas entre EEUU e Irán.Desde el 8 de julio, las FFAA estadounidenses reanudaron la ofensiva contra Irán en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. La nación persa respondió con ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio y cerró el paso a través de Ormuz.

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