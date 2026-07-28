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Teherán promete cerrar el paso por Ormuz a todos que usen activos iraníes congelados
Teherán promete cerrar el paso por Ormuz a todos que usen activos iraníes congelados
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El país persa prohibirá el paso por el estrecho de Ormuz a los países y empresas que apoyen la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, de aprovechar... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T18:57+0000
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El 23 de julio, el presidente estadounidense declaró que su país utilizará los activos iraníes que se encuentran bajo control de Washington para compensar los posibles daños causados a buques y cargas marítimas en el contexto del continuo bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los militares de EEUU.Washington mantiene congelados activos financieros iraníes en territorio estadounidense desde 1979, una medida que forma parte de las sanciones impuestas por sucesivas Administraciones para presionar a Teherán.Estos fondos, junto a decenas de miles de millones de dólares en activos iraníes bloqueados en bancos de terceros países continúan siendo un elemento central en las negociaciones nucleares y diplomáticas entre EEUU e Irán.Desde el 8 de julio, las FFAA estadounidenses reanudaron la ofensiva contra Irán en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. La nación persa respondió con ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio y cerró el paso a través de Ormuz.
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Teherán promete cerrar el paso por Ormuz a todos que usen activos iraníes congelados
El país persa prohibirá el paso por el estrecho de Ormuz a los países y empresas que apoyen la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, de aprovechar los fondos de los activos iraníes congelados, aseguró el vocero del Cuartel General de las FFAA de Irán, Ebrahim Zolfagari.
"Advertimos a todos los países y empresas que acojan con beneplácito la propuesta de [Donald] Trump de utilizar los activos iraníes congelados que, en adelante, las FFAA de Irán no permitirán el paso de sus buques a través de Ormuz", indicó Zolfagari en un comunicado difundido por la cadena IRIB.
El 23 de julio, el presidente estadounidense declaró que su país utilizará los activos iraníes que se encuentran bajo control de Washington para compensar los posibles daños causados a buques y cargas marítimas en el contexto del continuo bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los militares de EEUU.
Washington mantiene congelados activos financieros iraníes en territorio estadounidense desde 1979, una medida que forma parte de las sanciones impuestas por sucesivas Administraciones para presionar a Teherán.
Estos fondos, junto a decenas de miles de millones de dólares en activos iraníes bloqueados en bancos de terceros países continúan siendo un elemento central en las negociaciones nucleares y diplomáticas entre EEUU e Irán
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Desde el 8 de julio, las FFAA estadounidenses reanudaron la ofensiva contra Irán
en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz.
La nación persa respondió con ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio y cerró el paso a través de Ormuz.
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