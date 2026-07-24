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"Se queda igual": Sheinbaum afirma que los aranceles de EEUU no afectan a México

"Se queda igual": Sheinbaum afirma que los aranceles de EEUU no afectan a México

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nación latinoamericana no enfrentará nuevos gravámenes por parte de Washington, dado que mantendrá... 24.07.2026, Sputnik Mundo

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Además, la mandataria mexicana hizo referencia a la reunión que sostuvo esta semana con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión del T-MEC.Indicó que las negociaciones continuarán con el objetivo de reducir los aranceles que aún afectan a sectores como el automotor, el del acero y el aluminio.

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