"Se queda igual": Sheinbaum afirma que los aranceles de EEUU no afectan a México

Además, la mandataria mexicana hizo referencia a la reunión que sostuvo esta semana con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión del T-MEC.Indicó que las negociaciones continuarán con el objetivo de reducir los aranceles que aún afectan a sectores como el automotor, el del acero y el aluminio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nación latinoamericana no enfrentará nuevos gravámenes por parte de Washington, dado que mantendrá las mismas condiciones comerciales vigentes bajo el T-MEC.
"¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba", dijo durante su conferencia de prensa. Asimismo, explicó que cerca del 80% de las exportaciones mexicanas son libres de aranceles.
Además, la mandataria mexicana hizo referencia a la reunión que sostuvo esta semana con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión del T-MEC.
Indicó que las negociaciones continuarán con el objetivo de reducir los aranceles que aún afectan a sectores como el automotor, el del acero y el aluminio.
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