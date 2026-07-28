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Hecho en… ¿Méjijo?: Trump se burla de la presunta pronunciación de Sheinbaum | Video
Hecho en… ¿Méjijo?: Trump se burla de la presunta pronunciación de Sheinbaum | Video
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El presidente estadounidense Donald Trump pronunció mal el nombre del país latinoamericano, el cual pronunció como "Méjijo", afirmando que así es como lo... 28.07.2026, Sputnik Mundo
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"Me encanta que haya una presidenta muy amable en México; ya saben, es muy amable, habla maravillosamente y lo llama Méjijo. El otro día le dije a un grupo: 'Vamos a detener toda la actividad comercial que se traslada a Méjijo. No tenían ni idea de lo que les estaba diciendo", dijo entre risas de los presentes.Durante su visita a una planta de General Motors (GM), Trump también aseguró que parte de la producción de la industria automotriz desde Canadá y México ha regresado a territorio estadounidense gracias a sus políticas.
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Hecho en… ¿Méjijo?: Trump se burla de la presunta pronunciación de Sheinbaum | Video

04:10 GMT 28.07.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump pronunció mal el nombre del país latinoamericano, el cual pronunció como "Méjijo", afirmando que así es como lo pronuncia su homóloga Claudia Sheinbaum.
"Me encanta que haya una presidenta muy amable en México; ya saben, es muy amable, habla maravillosamente y lo llama Méjijo. El otro día le dije a un grupo: 'Vamos a detener toda la actividad comercial que se traslada a Méjijo. No tenían ni idea de lo que les estaba diciendo", dijo entre risas de los presentes.
Durante su visita a una planta de General Motors (GM), Trump también aseguró que parte de la producción de la industria automotriz desde Canadá y México ha regresado a territorio estadounidense gracias a sus políticas.
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