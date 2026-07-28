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Hecho en… ¿Méjijo?: Trump se burla de la presunta pronunciación de Sheinbaum | Video

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El presidente estadounidense Donald Trump pronunció mal el nombre del país latinoamericano, el cual pronunció como "Méjijo", afirmando que así es como lo... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T04:10+0000

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"Me encanta que haya una presidenta muy amable en México; ya saben, es muy amable, habla maravillosamente y lo llama Méjijo. El otro día le dije a un grupo: 'Vamos a detener toda la actividad comercial que se traslada a Méjijo. No tenían ni idea de lo que les estaba diciendo", dijo entre risas de los presentes.Durante su visita a una planta de General Motors (GM), Trump también aseguró que parte de la producción de la industria automotriz desde Canadá y México ha regresado a territorio estadounidense gracias a sus políticas.

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