Hecho en… ¿Méjijo?: Trump se burla de la presunta pronunciación de Sheinbaum | Video
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
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El presidente estadounidense Donald Trump pronunció mal el nombre del país latinoamericano, el cual pronunció como "Méjijo", afirmando que así es como lo pronuncia su homóloga Claudia Sheinbaum.
"Me encanta que haya una presidenta muy amable en México; ya saben, es muy amable, habla maravillosamente y lo llama Méjijo. El otro día le dije a un grupo: 'Vamos a detener toda la actividad comercial que se traslada a Méjijo. No tenían ni idea de lo que les estaba diciendo", dijo entre risas de los presentes.
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Durante su visita a una planta de General Motors (GM), Trump también aseguró que parte de la producción de la industria automotriz desde Canadá y México ha regresado a territorio estadounidense gracias a sus políticas.
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