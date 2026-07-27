Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260727/los-patrones-de-zelenski-deberian-rendir-cuentas-por-su-ataque-a-un-buque-irani-indica-teheran-1174431487.html
Los patrones de Zelenski deberían rendir cuentas por su ataque a un buque iraní, indica Teherán
Los patrones de Zelenski deberían rendir cuentas por su ataque a un buque iraní, indica Teherán
Sputnik Mundo
El comportamiento del régimen de Kiev, que ataca barcos civiles en el mar Caspio, podría tener consecuencias impredecibles, señaló el portavoz de la... 27.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-27T10:24+0000
2026-07-27T10:24+0000
defensa
ucrania
irán
mar caspio
🛡️ zonas de conflicto
volodímir zelenski
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/18/1164780827_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_248699dc4005b444998aa4b7a714bbc5.jpg
El régimen de Kiev lleva ya cuatro años reduciendo a su país a la condición de mero instrumento de la confrontación geopolítica entre las grandes potencias, aseguró el alto diplomático iraní. En lugar de salvar a Ucrania del conflicto armado que el propio Zelenski desató, este no deja de culpar a otros y de alimentar la tensión, añadió al comentar el reciente ataque mortal ucraniano contra un buque iraní en el mar Caspio.En palabras de Baghaei, una agresión de este tipo no solo era absolutamente ilegal y violaba la Carta de la ONU, sino que también constituía una aventura peligrosa e impredecible para toda la región, que no quedaría sin respuesta por parte de Teherán.En este sentido, el diplomático señaló que los patrones de Zelenski deberían controlarlo estrictamente y velar para que las acciones del régimen ucraniano y sus consecuencias no repercutieran en distintas partes del mundo.El 25 de julio, la Cancillería de Irán comunicó que Ucrania había llevado a cabo ese mismo día un ataque contra un buque mercante iraní. Como resultado del ataque, se produjo una explosión a bordo que causó la muerte de un marinero y dejó herido a otro.El departamento diplomático iraní destacó que la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá sobre Kiev y quienes lo apoyan, y convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán.
https://noticiaslatam.lat/20260601/ucrania-busca-generar-una-catastrofe-nuclear-para-justificar-una-intervencion-militar-de-occidente-1173696790.html
ucrania
irán
mar caspio
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/18/1164780827_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_14c6cb7d3053ec320508ac451904ed9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, irán, mar caspio, 🛡️ zonas de conflicto, volodímir zelenski
ucrania, irán, mar caspio, 🛡️ zonas de conflicto, volodímir zelenski

Los patrones de Zelenski deberían rendir cuentas por su ataque a un buque iraní, indica Teherán

10:24 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Leon NealEl primer ministro británico, Keir Starmer, Volodímir Zelenski, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron
El primer ministro británico, Keir Starmer, Volodímir Zelenski, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Leon Neal
Síguenos en
El comportamiento del régimen de Kiev, que ataca barcos civiles en el mar Caspio, podría tener consecuencias impredecibles, señaló el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei. Por eso, quienes controlan a Volodímir Zelenski deben supervisarlo mejor, agregó.
El régimen de Kiev lleva ya cuatro años reduciendo a su país a la condición de mero instrumento de la confrontación geopolítica entre las grandes potencias, aseguró el alto diplomático iraní. En lugar de salvar a Ucrania del conflicto armado que el propio Zelenski desató, este no deja de culpar a otros y de alimentar la tensión, añadió al comentar el reciente ataque mortal ucraniano contra un buque iraní en el mar Caspio.
En palabras de Baghaei, una agresión de este tipo no solo era absolutamente ilegal y violaba la Carta de la ONU, sino que también constituía una aventura peligrosa e impredecible para toda la región, que no quedaría sin respuesta por parte de Teherán.
En este sentido, el diplomático señaló que los patrones de Zelenski deberían controlarlo estrictamente y velar para que las acciones del régimen ucraniano y sus consecuencias no repercutieran en distintas partes del mundo.
Ucrania busca generar una catástrofe nuclear para justificar una intervención militar de Occidente - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
Séptimo piso
"Ucrania busca generar una catástrofe nuclear para justificar una intervención militar de Occidente"
1 de junio, 20:47 GMT
El 25 de julio, la Cancillería de Irán comunicó que Ucrania había llevado a cabo ese mismo día un ataque contra un buque mercante iraní. Como resultado del ataque, se produjo una explosión a bordo que causó la muerte de un marinero y dejó herido a otro.
El departamento diplomático iraní destacó que la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá sobre Kiev y quienes lo apoyan, y convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала