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Los patrones de Zelenski deberían rendir cuentas por su ataque a un buque iraní, indica Teherán
Los patrones de Zelenski deberían rendir cuentas por su ataque a un buque iraní, indica Teherán
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El comportamiento del régimen de Kiev, que ataca barcos civiles en el mar Caspio, podría tener consecuencias impredecibles, señaló el portavoz de la... 27.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-27T10:24+0000
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El régimen de Kiev lleva ya cuatro años reduciendo a su país a la condición de mero instrumento de la confrontación geopolítica entre las grandes potencias, aseguró el alto diplomático iraní. En lugar de salvar a Ucrania del conflicto armado que el propio Zelenski desató, este no deja de culpar a otros y de alimentar la tensión, añadió al comentar el reciente ataque mortal ucraniano contra un buque iraní en el mar Caspio.En palabras de Baghaei, una agresión de este tipo no solo era absolutamente ilegal y violaba la Carta de la ONU, sino que también constituía una aventura peligrosa e impredecible para toda la región, que no quedaría sin respuesta por parte de Teherán.En este sentido, el diplomático señaló que los patrones de Zelenski deberían controlarlo estrictamente y velar para que las acciones del régimen ucraniano y sus consecuencias no repercutieran en distintas partes del mundo.El 25 de julio, la Cancillería de Irán comunicó que Ucrania había llevado a cabo ese mismo día un ataque contra un buque mercante iraní. Como resultado del ataque, se produjo una explosión a bordo que causó la muerte de un marinero y dejó herido a otro.El departamento diplomático iraní destacó que la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá sobre Kiev y quienes lo apoyan, y convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán.
https://noticiaslatam.lat/20260601/ucrania-busca-generar-una-catastrofe-nuclear-para-justificar-una-intervencion-militar-de-occidente-1173696790.html
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Los patrones de Zelenski deberían rendir cuentas por su ataque a un buque iraní, indica Teherán
El comportamiento del régimen de Kiev, que ataca barcos civiles en el mar Caspio, podría tener consecuencias impredecibles, señaló el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei. Por eso, quienes controlan a Volodímir Zelenski deben supervisarlo mejor, agregó.
El régimen de Kiev lleva ya cuatro años reduciendo a su país a la condición de mero instrumento de la confrontación geopolítica entre las grandes potencias, aseguró el alto diplomático iraní. En lugar de salvar a Ucrania del conflicto armado que el propio Zelenski desató
, este no deja de culpar a otros y de alimentar la tensión, añadió al comentar el reciente ataque mortal ucraniano
contra un buque iraní en el mar Caspio.
En palabras de Baghaei, una agresión de este tipo no solo era absolutamente ilegal y violaba la Carta de la ONU, sino que también constituía una aventura peligrosa e impredecible para toda la región, que no quedaría sin respuesta por parte de Teherán
.
En este sentido, el diplomático señaló que los patrones de Zelenski deberían controlarlo estrictamente y velar para que las acciones del régimen ucraniano y sus consecuencias no repercutieran en distintas partes del mundo.
El 25 de julio, la Cancillería de Irán comunicó que Ucrania había llevado a cabo ese mismo día un ataque
contra un buque mercante iraní. Como resultado del ataque, se produjo una explosión a bordo que causó la muerte de un marinero y dejó herido a otro.
El departamento diplomático iraní destacó que la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá sobre Kiev y quienes lo apoyan, y convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán.
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