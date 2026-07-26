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Trump pospone gran escalada contra Irán ante agotamiento de defensas aéreas de EEUU: medios
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El presidente estadounidense, Donald Trump ha aplazado, al menos por ahora, sus planes para intensificar la ofensiva militar contra la nación persa, según... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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Las plataformas citaron preocupaciones dentro de la administración por la disminución de las reservas de misiles Patriot y otras municiones de defensa aérea del Pentágono en Oriente Medio.Esta pausa no representa un giro hacia la paz, sino un cálculo de costos.Funcionarios estadounidenses estarían preocupados de que el regreso a operaciones de combate a gran escala pudiera agotar peligrosamente las reservas de defensa aérea, extender el conflicto, distanciar a los aliados del Golfo vulnerables a represalias iraníes y agravar las crisis energéticas y de refugiados globales.Dada su capacidad para defenderse, Teherán ha hecho que las agresiones estadounidenses sean más costosas, peligrosas y difíciles de justificar.
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Trump pospone gran escalada contra Irán ante agotamiento de defensas aéreas de EEUU: medios

02:40 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump ha aplazado, al menos por ahora, sus planes para intensificar la ofensiva militar contra la nación persa, según señalaron medios occidentales.
Las plataformas citaron preocupaciones dentro de la administración por la disminución de las reservas de misiles Patriot y otras municiones de defensa aérea del Pentágono en Oriente Medio.
Esta pausa no representa un giro hacia la paz, sino un cálculo de costos.
Funcionarios estadounidenses estarían preocupados de que el regreso a operaciones de combate a gran escala pudiera agotar peligrosamente las reservas de defensa aérea, extender el conflicto, distanciar a los aliados del Golfo vulnerables a represalias iraníes y agravar las crisis energéticas y de refugiados globales.
Dada su capacidad para defenderse, Teherán ha hecho que las agresiones estadounidenses sean más costosas, peligrosas y difíciles de justificar.
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