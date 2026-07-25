https://noticiaslatam.lat/20260725/mas-de-200-soldados-estadounidenses-han-muerto-en-las-agresiones-contra-iran-segun-autoridades----1174420495.html
Más de 200 soldados estadounidenses han muerto en las agresiones contra Irán, según autoridades
Más de 200 soldados estadounidenses han muerto en las agresiones contra Irán, según autoridades
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) destacó que, desde el fin del alto al fuego, han matado a cientos de elementos de Estados Unidos. 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T22:40+0000
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Las muertes, de acuerdo con Hossein Mohebi, portavoz de la agrupación, han ocurrido durante los ataques contra objetivos militares del país norteamericano. El funcionario agregó que, hasta la fecha, la nación persa ha lanzado operaciones contra ocho centros de despliegue de tropas estadounidenses y destruido 20 almacenes diferentes. El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorándum de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue él quien rompió la tregua.
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Más de 200 soldados estadounidenses han muerto en las agresiones contra Irán, según autoridades
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) destacó que, desde el fin del alto al fuego, han matado a cientos de elementos de Estados Unidos.
Las muertes, de acuerdo con Hossein Mohebi, portavoz de la agrupación,
han ocurrido durante los ataques contra objetivos militares del país norteamericano.
El funcionario agregó que, hasta la fecha, la nación persa ha lanzado operaciones contra ocho centros de despliegue de tropas estadounidenses y destruido 20 almacenes diferentes.
El 18 de junio,
Teherán y Washington firmaron un memorándum de entendimiento
para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero.
Sin embargo,
las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio
, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue él quien rompió la tregua.
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