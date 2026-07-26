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Los precios del petróleo caen un 5% ante las tensiones en Oriente Medio

Los precios del petróleo caen un 5% ante las tensiones en Oriente Medio

Sputnik Mundo

A las 22:05 GMT de este 26 de julio, el precio de los futuros de octubre del crudo Brent había bajado un 5,24% respecto al cierre anterior, situándose en 86,8... 26.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-26T23:14+0000

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Medios occidentales reportaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha aplazado, al menos por ahora, sus planes para intensificar la ofensiva militar contra Irán, esto al citar preocupaciones dentro de la Administración por la disminución de las reservas de misiles Patriot y otras municiones de defensa aérea del Pentágono en Oriente Medio.Esta pausa no representaría un giro hacia la paz, sino un cálculo de costos.Funcionarios estadounidenses estarían preocupados de que el regreso a operaciones de combate a gran escala pudiera agotar peligrosamente las reservas de defensa aérea, extender el conflicto, distanciar a los aliados del golfo Pérsico vulnerables a represalias iraníes y agravar las crisis energéticas y de refugiados globales.Debido a su capacidad para defenderse, Teherán ha hecho que las agresiones estadounidenses sean más costosas, peligrosas y difíciles de justificar.

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