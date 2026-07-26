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El cambio de fiscal de la CPI no cambiará la naturaleza de la organización, destaca Moscú
El cambio de fiscal de la CPI no cambiará la naturaleza de la organización, destaca Moscú
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La destitución del fiscal jefe Karim Khan no cambiará el rumbo de la Corte Penal Internacional (CPI), sostienen desde el Ministerio de Exteriores de Rusia... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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La Cancillería rusa subraya que, según algunas informaciones, los patrocinadores occidentales de la CPI presionaron para que se aceptara la dimisión del británico "con la esperanza de salvar la reputación, ya bastante dañada, de ese pseudotribunal".De acuerdo con Moscú, cada vez más países abandonan ese "barco que se está hundiendo". Así, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, anunció el "retiro definitivo" de su país de la CPI. Con anterioridad lo hicieron Burkina Faso, Malí y Níger.Recientemente, la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI aprobó, por mayoría de votos, la destitución del fiscal Karim Khan, tras las acusaciones de presunto acoso sexual en su contra.
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El cambio de fiscal de la CPI no cambiará la naturaleza de la organización, destaca Moscú

17:53 GMT 26.07.2026
© REUTERS Piroschka Van De WouwKarim Khan, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)
Karim Khan, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
© REUTERS Piroschka Van De Wouw
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La destitución del fiscal jefe Karim Khan no cambiará el rumbo de la Corte Penal Internacional (CPI), sostienen desde el Ministerio de Exteriores de Rusia. Moscú destaca que la CPI fue concebida como una herramienta de presión política y señala que cada vez más países cuestionan su funcionamiento y se alejan del organismo.

"Es poco probable que el cambio de fiscal modifique radicalmente la situación en la CPI, que desde un principio se concibió como un instrumento para ejercer presión política sobre los países indeseables y ajustar cuentas con los oponentes políticos", apuntan.

La Cancillería rusa subraya que, según algunas informaciones, los patrocinadores occidentales de la CPI presionaron para que se aceptara la dimisión del británico "con la esperanza de salvar la reputación, ya bastante dañada, de ese pseudotribunal".
De acuerdo con Moscú, cada vez más países abandonan ese "barco que se está hundiendo". Así, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, anunció el "retiro definitivo" de su país de la CPI. Con anterioridad lo hicieron Burkina Faso, Malí y Níger.
Recientemente, la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI aprobó, por mayoría de votos, la destitución del fiscal Karim Khan, tras las acusaciones de presunto acoso sexual en su contra.
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La CPI funciona como una "herramienta para la caza de los africanos", opina un experto
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