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El cambio de fiscal de la CPI no cambiará la naturaleza de la organización, destaca Moscú

El cambio de fiscal de la CPI no cambiará la naturaleza de la organización, destaca Moscú

Sputnik Mundo

La destitución del fiscal jefe Karim Khan no cambiará el rumbo de la Corte Penal Internacional (CPI), sostienen desde el Ministerio de Exteriores de Rusia... 26.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-26T17:53+0000

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La Cancillería rusa subraya que, según algunas informaciones, los patrocinadores occidentales de la CPI presionaron para que se aceptara la dimisión del británico "con la esperanza de salvar la reputación, ya bastante dañada, de ese pseudotribunal".De acuerdo con Moscú, cada vez más países abandonan ese "barco que se está hundiendo". Así, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, anunció el "retiro definitivo" de su país de la CPI. Con anterioridad lo hicieron Burkina Faso, Malí y Níger.Recientemente, la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI aprobó, por mayoría de votos, la destitución del fiscal Karim Khan, tras las acusaciones de presunto acoso sexual en su contra.

https://noticiaslatam.lat/20260705/la-cpi-funciona-como-una-herramienta-para-la-caza-de-los-africanos-opina-un-experto-1174181706.html

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