https://noticiaslatam.lat/20260705/la-cpi-funciona-como-una-herramienta-para-la-caza-de-los-africanos-opina-un-experto-1174181706.html

La CPI funciona como una "herramienta para la caza de los africanos", opina un experto

La CPI funciona como una "herramienta para la caza de los africanos", opina un experto

Sputnik Mundo

La Corte Penal Internacional (CPI), guiada por aspiraciones neocoloniales de Occidente, apunta sobre todo contra los países del sur global, declaró a Sputnik... 05.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-05T17:45+0000

2026-07-05T17:45+0000

2026-07-05T17:45+0000

internacional

corte penal internacional (cpi)

🌍 áfrica

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/05/1174183328_0:4:1665:941_1920x0_80_0_0_e453e6bb2e23ab65135f388bac797615.png

Según el especialista, la CPI se ha convertido en una "herramienta para perseguir a los africanos", y Burkina Faso, Níger y Malí han tomado una decisión "audaz y soberana" al retirarse de la entidad, que no es más que un instrumento del neocolonialismo.Asimismo, Bayala señaló que, con el paso de los años desde su creación, la CPI dejó de regular los delitos internacionales y se dedicó a "la caza de personas", en particular de africanos y "líderes incómodos de América Latina"."Parece haberse convertido en un tribunal con doble rasero que actúa con una especie de geometría variable y un carácter selectivo a la hora de decidir qué delitos enjuiciar", cerró.

https://noticiaslatam.lat/20260624/una-justicia-comprada-la-cancilleria-rusa-denuncia-la-naturaleza-corrupta-de-la-corte-penal-1174029604.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

corte penal internacional (cpi), 🌍 áfrica, 💬 opinión y análisis