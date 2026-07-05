https://noticiaslatam.lat/20260705/la-cpi-funciona-como-una-herramienta-para-la-caza-de-los-africanos-opina-un-experto-1174181706.html
La CPI funciona como una "herramienta para la caza de los africanos", opina un experto
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La Corte Penal Internacional (CPI), guiada por aspiraciones neocoloniales de Occidente, apunta sobre todo contra los países del sur global, declaró a Sputnik... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Según el especialista, la CPI se ha convertido en una "herramienta para perseguir a los africanos", y Burkina Faso, Níger y Malí han tomado una decisión "audaz y soberana" al retirarse de la entidad, que no es más que un instrumento del neocolonialismo.Asimismo, Bayala señaló que, con el paso de los años desde su creación, la CPI dejó de regular los delitos internacionales y se dedicó a "la caza de personas", en particular de africanos y "líderes incómodos de América Latina"."Parece haberse convertido en un tribunal con doble rasero que actúa con una especie de geometría variable y un carácter selectivo a la hora de decidir qué delitos enjuiciar", cerró.
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La CPI funciona como una "herramienta para la caza de los africanos", opina un experto
La Corte Penal Internacional (CPI), guiada por aspiraciones neocoloniales de Occidente, apunta sobre todo contra los países del sur global, declaró a Sputnik el politólogo burkinés, Lianhoue Imhotep Bayala. De este modo justificó la reciente decisión de Burkina Faso, Níger y Malí de abandonar la institución.
Según el especialista, la CPI se ha convertido en una "herramienta para perseguir a los africanos", y Burkina Faso, Níger y Malí han tomado una decisión "audaz y soberana" al retirarse de la entidad, que no es más que un instrumento del neocolonialismo.
"[Esos tres países] ya no quieren formar parte de un tribunal penal impulsado por motivaciones racistas y neocoloniales, del que emana el hedor de un instrumento de opresión en manos de unas pocas personas y de unos pocos países occidentales", destacó Bayala.
Asimismo, Bayala señaló que, con el paso de los años desde su creación, la CPI dejó de regular los delitos internacionales y se dedicó a "la caza de personas", en particular de africanos y "líderes incómodos de América Latina".
"Parece haberse convertido en un tribunal con doble rasero que actúa con una especie de geometría variable y un carácter selectivo a la hora de decidir qué delitos enjuiciar", cerró.