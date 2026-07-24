La CPI suspende de su cargo al fiscal Karim Khan

Esta medida fue anunciada por la presidenta de ese grupo, Päivi Kaukoranta. Previo a esta moción, Khan negó categóricamente los señalamientos, pero los Estados partes optaron por suspenderlo oficialmente, luego de recibir un informe confidencial elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS) sobre el caso que, según reportes, contenía elementos suficientes para avanzar con un proceso disciplinario.
La decisión fue tomada por la Asamblea de los Estados partes de la Corte Penal Internacional, esto tras los señalamientos por presunto acoso sexual cometido por el abogado.
Esta medida fue anunciada por la presidenta de ese grupo, Päivi Kaukoranta.
Previo a esta moción, Khan negó categóricamente los señalamientos, pero los Estados partes optaron por suspenderlo oficialmente, luego de recibir un informe confidencial elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS) sobre el caso que, según reportes, contenía elementos suficientes para avanzar con un proceso disciplinario.
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