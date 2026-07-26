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EEUU cancela subvenciones a estados opositores, según informes
EEUU cancela subvenciones a estados opositores, según informes
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El Gobierno de Estados Unidos recortó recursos relacionados con proyectos de energías limpias a estados que no votaron en favor del presidente Donald Trump... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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En octubre, la Casa Blanca anunció la cancelación de subvenciones relacionadas con proyectos de energía limpia que le ahorrarían 7.500 millones de dólares a las arcas públicas estadounidenses.El anuncio fue oficializado por el encargado del presupuesto de la Casa Blanca, Russell T. Vought, quien en octubre anunció la suspensión de 284 programas relacionados con "el fraude de energía verde", impulsados durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).Ante esto, investigadores iniciaron una demanda para recuperar el presupuesto perdido. De acuerdo con los documentos del proceso en curso difundidos por un medio estadounidense, oficiales del Departamento de Energía reconocieron que el recorte de ciertos programas tuvo como único criterio los resultados electorales de 2024.Según la fuente citada, el Departamento de Energía enlistó 600 programas de energías limpias que recomendaba eliminar para ahorrar recursos al Gobierno federal. Sin embargo, solo se eligieron 284 que se aplicaban en estados que votaron por el Partido Demócrata en la última elección presidencial, salvo por un caso que votó por el Partido Republicano.El resto de programas, donde hubo un apoyo total a los republicanos, mantuvieron las subvenciones, a pesar de haber sido incluidas en la lista del Departamento de Energía.Lo anterior fue reconocido por los abogados de la dependencia, quienes aseguraron que no hubo argumentos técnicos para tomar dicha decisión.Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado por esta revelación, pero el medio occidental sostiene que la demanda sugiere que este tipo de criterio se aplicó en recortes aplicados a otros departamentos.
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EEUU cancela subvenciones a estados opositores, según informes

06:32 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinLa bandera estadounidense ondea a media asta el 4 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca en Washington, EEUU
La bandera estadounidense ondea a media asta el 4 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca en Washington, EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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El Gobierno de Estados Unidos recortó recursos relacionados con proyectos de energías limpias a estados que no votaron en favor del presidente Donald Trump, reconocieron autoridades.
En octubre, la Casa Blanca anunció la cancelación de subvenciones relacionadas con proyectos de energía limpia que le ahorrarían 7.500 millones de dólares a las arcas públicas estadounidenses.
El anuncio fue oficializado por el encargado del presupuesto de la Casa Blanca, Russell T. Vought, quien en octubre anunció la suspensión de 284 programas relacionados con "el fraude de energía verde", impulsados durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).
Ante esto, investigadores iniciaron una demanda para recuperar el presupuesto perdido. De acuerdo con los documentos del proceso en curso difundidos por un medio estadounidense, oficiales del Departamento de Energía reconocieron que el recorte de ciertos programas tuvo como único criterio los resultados electorales de 2024.
Latinos for Trump - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
Internacional
¿Por qué los demócratas no logran atraer a los votantes latinos que se distancian de Trump?
22 de julio, 04:37 GMT
Según la fuente citada, el Departamento de Energía enlistó 600 programas de energías limpias que recomendaba eliminar para ahorrar recursos al Gobierno federal. Sin embargo, solo se eligieron 284 que se aplicaban en estados que votaron por el Partido Demócrata en la última elección presidencial, salvo por un caso que votó por el Partido Republicano.
El resto de programas, donde hubo un apoyo total a los republicanos, mantuvieron las subvenciones, a pesar de haber sido incluidas en la lista del Departamento de Energía.
Lo anterior fue reconocido por los abogados de la dependencia, quienes aseguraron que no hubo argumentos técnicos para tomar dicha decisión.
"Salvo por una excepción, las 284 subvenciones canceladas estaban destinadas a una locación o al menos a un lugar dentro de un estado que dio sus votos a Kamala Harris durante la elección presidencial de 2024 o que tiene dos senadores independientes cercanos a los demócratas", se lee en los documentos.
Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado por esta revelación, pero el medio occidental sostiene que la demanda sugiere que este tipo de criterio se aplicó en recortes aplicados a otros departamentos.
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