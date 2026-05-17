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La Administración Biden utilizó a Ucrania como un "ratón de laboratorio" para investigaciones biológicas, precisa un experto

La Administración Biden utilizó a Ucrania como un "ratón de laboratorio" para investigaciones biológicas, precisa un experto

Sputnik Mundo

La Administración del expresidente de EEUU, Joe Biden, aprovechó a Ucrania para realizar experimentos peligrosos, lo que podría acabar con consecuencias... 17.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-17T18:12+0000

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La investigación de la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, muestra la magnitud de la mentira que difundió la Administración Biden, comentó el experto, al agregar que el estudio pone de relieve el cinismo de la política aplicada por el anterior Gobierno estadounidense con respecto a Ucrania.Apuntó a la amenaza que las investigaciones representaban para todo el mundo, dados los intentos de fabricación de armas biológicas, que podrían escapar de control, según Súslov. En este contexto, recordó las constantes advertencias que lanzaban Rusia y China al respecto. Esas políticas de Moscú y Pekín demuestran su "actitud responsable" ante las cuestiones de seguridad internacional y de seguridad biológica, puntualizó."Esto pone de manifiesto que Rusia realmente ha contribuido de manera colosal al fortalecimiento de la seguridad internacional al plantear esta cuestión", mientras que EEUU bajo el mandato de Biden socavaba esa seguridad, "tachando las declaraciones rusas y chinas de propaganda", cerró Súslov.Anteriormente, la directora de Inteligencia Nacional de EEUU anunció que está investigando más de 120 biolaboratorios en el extranjero financiados por Washington, de los cuales 40 se encuentran en Ucrania.

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