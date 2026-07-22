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¿Por qué los demócratas no logran atraer a los votantes latinos que se distancian de Trump?

¿Por qué los demócratas no logran atraer a los votantes latinos que se distancian de Trump?

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Un sondeo reciente de la organización Equis revela que el respaldo al presidente Donald Trump entre la comunidad hispana en EEUU continúa erosionándose, pero... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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Luego de alcanzar un apoyo récord entre el electorado latino en las elecciones del 2024 (donde obtuvo el 45% de los votos, el número más alto para un candidato republicano en la historia, además de ganar entre los hombres de dicho origen), el presidente Donald Trump enfrenta un complejo escenario político de cara a los claves comicios de este año. El mandatario, que busca mantener la mayoría legislativa y no terminar su segundo mandato debilitado y asediado por los demócratas, necesita consolidar el respaldo de este grupo, un pilar que se ha vuelto fundamental en el nuevo mapa electoral del país.Sin embargo, datos recientes sugieren que Trump y su partido tendrán problemas para repetir el hito de los últimos comicios. Un sondeo de la organización Equis, dedicada a impulsar políticas para aumentar la participación hispana en la vida pública estadounidense, arroja que la aprobación del magnate ha caído a niveles críticos (alrededor del 31%, la cifra más baja de lo que va de su segunda gestión), y con un tercio de sus votantes latinos diciendo que se arrepienten de haber respaldado su candidatura en las últimas elecciones generales.No obstante, el trabajo de Equis, una de las instituciones más confiables para medir el humor electoral de los hispanos en Estados Unidos, revela que las pérdidas republicanas entre los latinos no se han traducido necesariamente en ganancias demócratas (vale recordar que el país norteamericano opera bajo un modelo bipartidista hegemónico desde sus inicios y no hay terceras opciones).De acuerdo con el estudio, apenas un 11% de los integrantes de este sector poblacional que respaldaron a Trump en 2024 afirman que apoyarían a un candidato demócrata en la contienda del 2026. María Ísabel Di Franco Quiñonez, directora de investigación en Equis, dijo al presentar el informe que la "marca" demócrata sigue estando devaluada entre los votantes, y que la tibia recuperación de la oposición que se registra en las encuestas es más un producto del rechazo al Gobierno que del entusiasmo por el partido de Kamala Harris y Hillary Clinton, dirigentes con números negativos entre los estadounidenses.El lastre de Biden"Teniendo en cuenta el accionar hostil de ICE contra los migrantes latinos, la eliminación casi total de caminos legales para la legalización de indocumentados y el fuerte aumento del costo de vida (una inflación del 4,2% en mayo, el doble de la meta del 2% anual fijada por la Reserva Federal, y un incremento del 40% del precio del combustible desde el inicio de la guerra contra Irán), es llamativo que los demócratas no estén logrando captar un mayor número de votos entre los latinos desilusionados", dijo a Sputnik José Luis Romano, internacionalista egresado de la UDELAR (Universidad de la República Oriental del Uruguay).Para el experto, la ausencia de un realineamiento político es producto de varios factores, siendo uno de ellos que la "desastrosa presidencia" de Joe Biden (2021-2025) es todavía un recuerdo muy presente entre los votantes hispanos.Romano también mencionó que los demócratas suelen "subestimar" a la comunidad hispana y tratarla como un grupo monolítico, cuando es igual de diverso y complejo que otros bloques étnicos y sociales. "El enfoque estatista de los demócratas puede beneficiar a algunos, pero también chocar con el espíritu emprendedor de una parte importante de los latinos, que están al frente de pequeños negocios en EEUU en un número cada vez más grande", dice el experto.En un mismo sentido, señala, la doctrina progresista en temas sociales de los demócratas no está alineada con la idiosincrasia religiosa o tradicionalista en esta comunidad, especialmente hombres o las generaciones mayores. "Asumen que porque son una minoría van a estar de acuerdo con cualquier discurso liberal de moda, pero no es así, sus valores son otros", agrega.La apuesta fallida por el centrismoEn tanto, Javier Gámez, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en política internacional, le dijo a este medio que el Partido Demócrata sigue siendo percibido como parte del establishment, lo que dificulta la conexión con sectores populares —que prefieren el discurso de Trump— y con amplios sectores latinos."Si bien hay algunas excepciones que han aparecido recientemente, el partido sigue apostando por el centrismo neoliberal de Hillary Clinton y el obamismo, es decir, por recetas viejas que representan los intereses de las élites, no de comunidades como las hispanas", dijo.En ese sentido, el experto recordó que Barack Obama "fue el presidente que más deportó migrantes en la historia del país", provocando una profunda desconfianza que todavía persiste entre la comunidad latina hacia los demócratas. Su continuidad en la cúpula del partido, añade, ha hecho más difícil para los candidatos del partido opositor volver a seducir a los votantes hispanos.Gámez también señaló que el electorado latino percibe una doble vara en la reacción demócrata ante la violencia y abusos de ICE. Cuando las víctimas son blancos estadounidenses, como sucedió con los homicidios de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis a comienzos de año, la respuesta demócrata es más contundente que cuando las víctimas son latinos o migrantes.

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