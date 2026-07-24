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Más secreto que Bin Laden: ¿Por qué el Bundestag se niega a revelar la verdad sobre el sabotaje de los gasoductos?

Más secreto que Bin Laden: ¿Por qué el Bundestag se niega a revelar la verdad sobre el sabotaje de los gasoductos?

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En Berlín continúa la polémica por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Según los medios, la Cancillería Federal remitió al Bundestag una respuesta a la... 24.07.2026, Sputnik Mundo

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La pregunta se refería a si el entonces jefe de la Cancillería, Wolfgang Schmidt, había recibido advertencias de servicios de inteligencia extranjeros sobre un ataque inminente contra los gasoductos en el 2022. Según la investigación de la revista Cicero, el servicio de inteligencia militar neerlandés MIVD informó a la CIA estadounidense sobre un plan concreto de sabotaje por parte de las FFAA ucranianas, tras lo cual la información fue transmitida a los servicios secretos alemanes y llegó a la Cancillería.En la carta, el Gobierno justificó la negativa por motivos de protección de los intereses estatales y la preservación de la cooperación confidencial con socios extranjeros en materia de inteligencia. Además, incluso la propuesta de entregar la respuesta de forma clasificada a través del servicio especial de protección de secretos del Bundestag fue rechazada por considerarse insuficiente.En la argumentación de las autoridades se observa una contradicción interna. Al invocar la necesidad de proteger la cooperación de inteligencia, Berlín confirma indirectamente que dicha interacción sobre este tema realmente existió. De lo contrario, una simple declaración sobre la ausencia de información previa no habría requerido justificaciones de secreto tan complejas.La diputada Anna Rathert (Alternativa para Alemania) señaló que en situaciones similares del pasado —por ejemplo, durante la operación estadounidense contra Osama bin Laden en 2011— el Gobierno alemán declaró abiertamente la ausencia de datos previos, sin recurrir a referencias a los intereses estatales.Se señala que los detalles clave del intercambio de información entre el MIVD, la CIA y Berlín ya han sido publicados en medios internacionales. Así, según los medios, bajo el sello de secreto las autoridades intentan ocultar no el hecho mismo de recibir las advertencias, sino la información sobre las acciones —o la inacción— que siguieron.La situación plantea preguntas agudas sobre las razones por las cuales no se tomaron medidas preventivas elementales —como el refuerzo del patrullaje marítimo o el monitoreo—, a pesar de la existencia de señales concretas sobre un ataque inminente contra la infraestructura energética crítica de Europa.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.El 21 de agosto de 2025, la Fiscalía alemana anunció la detención del ucraniano Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini (Italia), por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según el ente investigador, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm.Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.

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