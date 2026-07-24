https://noticiaslatam.lat/20260724/el-caso-nord-stream-da-un-giro-la-acusacion-alemana-apunta-a-organismos-estatales-de-ucrania-como-1174397585.html

El caso Nord Stream da un giro: la acusación alemana apunta a organismos estatales de Ucrania como culpables

El caso Nord Stream da un giro: la acusación alemana apunta a organismos estatales de Ucrania como culpables

Sputnik Mundo

Al ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, imputado en el caso de los gasoductos Nord Stream, le fue presentada en Alemania una acusación por un crimen de... 24.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-24T10:46+0000

2026-07-24T10:46+0000

2026-07-24T11:08+0000

internacional

seguridad

política

ucrania

alemania

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

nord stream 2

nord stream

gasoducto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1a/1166906484_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_f36f23a9b86dd8e4b32f468026fe0d2d.jpg

El procesado Serguéi Kuznetsov fue acusado de haber cometido un crimen de guerra.Las explosiones en los dos gasoductos rusos de exportación hacia Europa, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, se produjeron el 26 de septiembre de 2022. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron desde el principio que se tratara de un acto deliberado de sabotaje. El operador Nord Stream AG calificó los daños de sin precedentes y afirmó que era imposible estimar el plazo de reparación.El 21 de agosto de 2025, la Fiscalía alemana informó que Serguéi Kuznetsov, de 49 años, fue arrestado en la provincia italiana de Rímini en cumplimiento de una orden internacional de captura. Las autoridades lo acusan de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos rusos.La Fiscalía General de Rusia abrió una causa por un acto de terrorismo internacional. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado en repetidas ocasiones que Moscú solicitó información sobre las explosiones en los Nord Stream, pero nunca recibió respuesta.

https://noticiaslatam.lat/20260721/vinculan-a-la-inteligencia-ucraniana-con-el-caso-nord-stream-1174364256.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, política, ucrania, alemania, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream, gasoducto