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El caso Nord Stream da un giro: la acusación alemana apunta a organismos estatales de Ucrania como culpables
El caso Nord Stream da un giro: la acusación alemana apunta a organismos estatales de Ucrania como culpables
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Al ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, imputado en el caso de los gasoductos Nord Stream, le fue presentada en Alemania una acusación por un crimen de... 24.07.2026, Sputnik Mundo
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El procesado Serguéi Kuznetsov fue acusado de haber cometido un crimen de guerra.Las explosiones en los dos gasoductos rusos de exportación hacia Europa, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, se produjeron el 26 de septiembre de 2022. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron desde el principio que se tratara de un acto deliberado de sabotaje. El operador Nord Stream AG calificó los daños de sin precedentes y afirmó que era imposible estimar el plazo de reparación.El 21 de agosto de 2025, la Fiscalía alemana informó que Serguéi Kuznetsov, de 49 años, fue arrestado en la provincia italiana de Rímini en cumplimiento de una orden internacional de captura. Las autoridades lo acusan de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos rusos.La Fiscalía General de Rusia abrió una causa por un acto de terrorismo internacional. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado en repetidas ocasiones que Moscú solicitó información sobre las explosiones en los Nord Stream, pero nunca recibió respuesta.
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El caso Nord Stream da un giro: la acusación alemana apunta a organismos estatales de Ucrania como culpables
10:46 GMT 24.07.2026 (actualizado: 11:08 GMT 24.07.2026)
Al ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, imputado en el caso de los gasoductos Nord Stream, le fue presentada en Alemania una acusación por un crimen de guerra, informó su abogado, Nicola Canestrini. Según la Fiscalía General alemana, el sabotaje de la infraestructura fue llevado a cabo bajo instrucciones de organismos estatales de Ucrania.
"En el escrito de acusación se sostiene que 'existen motivos suficientes para sospechar que los actos de sabotaje fueron cometidos por instrucciones de organismos estatales ucranianos y bajo su dirección'", señala un comunicado remitido a Sputnik de Nicola Canestrini, abogado del implicado.
El procesado Serguéi Kuznetsov fue acusado de haber cometido un crimen de guerra.
Las explosiones en los dos gasoductos rusos de exportación hacia Europa, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, se produjeron el 26 de septiembre de 2022. Alemania
, Dinamarca
y Suecia
no descartaron desde el principio que se tratara de un acto deliberado de sabotaje. El operador Nord Stream AG calificó los daños de sin precedentes y afirmó que era imposible estimar el plazo de reparación.
El 21 de agosto de 2025, la Fiscalía alemana informó que Serguéi Kuznetsov, de 49 años, fue arrestado en la provincia italiana de Rímini
en cumplimiento de una orden internacional de captura. Las autoridades lo acusan de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos rusos.
La Fiscalía General de Rusia abrió una causa por un acto de terrorismo internacional
. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado en repetidas ocasiones que Moscú solicitó información sobre las explosiones en los Nord Stream, pero nunca recibió respuesta
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